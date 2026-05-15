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東証グロ－ス指数は続落、原油高や金利上昇など重しに
*16:59JST 東証グロ－ス指数は続落、原油高や金利上昇など重しに
東証グロース市場指数 1019.30 -11.45／出来高 4億2156万株／売買代金 2727億円東証グロース市場250指数 795.84 -7.68／出来高 2億2065万株／売買代金 2557億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって続落。値下がり銘柄数は345、値上がり銘柄数は219、変わらずは29。
前日14日の米株式市場でダウ平均は反発。米中首脳会談の結果や、人工知能（AI）関連企業の年内最大規模となった新規株式公開（IPO）で投資家心理が改善した。半導体のエヌビディアなどハイテクが相場をさらに押し上げ、終盤にかけて上げ幅を拡大。ナスダックは連日過去最高値を更新した。
今日のグロ－ス市場は売り優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は1.82％安となった。朝方は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、新興市場企業の3月決算発表が今日まで続くことから、好決算・好業績銘柄への物色意欲が引き続き株価下支え要因となった。さらに、昨日の東証グロース市場指数が2.7％安と大幅に下落したことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いも入りやすかった。一方、イラン情勢の先行き不透明感が継続し、海外市場で原油価格が強含んだことに加え、ダウ平均先物が時間外取引で軟調な動きだったことなどが東京市場の株価の重しとなった。また、国内長期金利が上昇していることも投資家心理を慎重にさせた。こうした状況から今日の東証グロース市場指数は朝高の後は下落に転じ、その後は下げ幅を拡大する動きとなった。
個別では、営業損益が前期1.63億円の赤字・今期1.60億円の赤字予想と発表した中村超硬＜6166＞、27年3月期営業利益が59.0％減予想と発表したグローバルW＜3936＞、第1四半期営業利益が前年同期比3.2倍で前日ストップ高で本日は反動安となったブロードエンター＜4415＞、26年3月期営業利益が53.3％増と従来予想の93.5％増を下回り前日ストップ安で本日も売りが優勢となったAiロボティクス＜247A＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やMTG＜7806＞が下落。値下がり率上位には、コージンバイオ＜177A＞、スマートドライブ＜5137＞などが顔を出した。
一方、26年9月期業績予想を上方修正し1対2の株式分割も発表したサイバー・バズ＜7069＞、第1四半期営業利益が前年同期比4.5倍となった情報戦略＜155A＞、営業損益が前期3.26億円の赤字だが今期0.03億円の黒字予想と発表したQDレーザ＜6613＞、第1四半期営業損益が0.74億円の赤字と前年同期の1.30億円の赤字から赤字幅が縮小したインフォメティス＜281A＞が上げた。時価総額上位銘柄では、パワーエックス＜485A＞やアストロスケール＜186A＞が上昇。値上がり率上位には、unerry＜5034＞、THECOO＜4255＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 5034|ｕｎｅｒｒｙ | 2633| 500| 23.44|
2| 4255|ＴＨＥＣＯＯ | 2226| 400| 21.91|
3| 9256|サクシード | 1724| 300| 21.07|
4| 155A|情報戦略 | 889| 150| 20.30|
5| 5892|ｙｕｔｏｒｉ | 2384| 400| 20.16|
6| 5027|ＡｎｙＭｉｎｄ | 482| 80| 19.90|
7| 7069|サイバー・バズ | 991| 150| 17.84|
8| 366A|ウェルネスＣ | 1077| 150| 16.18|
9| 9337|トリドリ | 1730| 237| 15.87|
10| 5029|サークレイス | 742| 100| 15.58|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 177A|コージンバイオ | 1278| -400| -23.84|
2| 5137|スマートドライブ | 225| -70| -23.73|
3| 3936|グローバルＷ | 161| -39| -19.50|
4| 5244|ｊｉｇ．Ｊｐ | 193| -44| -18.57|
5| 4395|アクリート | 972| -218| -18.32|
6| 291A|リスキル | 2290| -500| -17.92|
7| 3624|アクセルＭ | 61| -13| -17.57|
8| 4425|Ｋｕｄａｎ | 2404| -500| -17.22|
9| 4169|エネチェンジ | 294| -61| -17.18|
10| 141A|トライアル | 3570| -700| -16.39|《SK》
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