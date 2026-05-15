*16:34JST 極東貿易---「中期経営計画2028」Beyond NEXUS策定

極東貿易＜8093＞は14日、2026年度（2027年03月期）から2028年度（2029年03月期）までの3カ年を対象とする新たな「中期経営計画 2028」Beyond NEXUSを策定したと発表した。

本計画は、社是「人と技術と信頼と」および経営理念「ニーズとシーズの橋になる」を原点とし、社会課題の解決と顧客価値の創造を両立させる「ソリューションパートナー」への変革を目指すものである。

重点領域として、防災・防衛・エネルギー・輸送機器・半導体を設定し、これらに経営資源を集中投下する方針である。加えて、グループ横断の協業を推進し、技術・機能・ネットワークを結集することで競争優位性の確立と持続的成長を図る。主要戦略として、事業ポートフォリオ戦略、M&A戦略、エリア・パートナー戦略、人材・組織戦略、DX戦略の5つを掲げ、成長基盤の強化を進める。経営目標として、2029年03月期に連結営業利益35億円、ROE8％以上、ROIC7％以上、3カ年でM&A等投資枠50億円以上を設定している。

財務方針では、自己資本比率45％以上を維持しつつ成長投資余力を確保する。株主還元については累進配当を継続し、一過性の損益（投資有価証券の売却益や負ののれん発生益当）を除いた調整後当期純利益を基準に、配当性向50％を目途とするほか、自己株式取得も機動的に実施する方針である。《KA》