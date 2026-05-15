*16:24JST オートサーバー---1Qは増収・2ケタ増益、ASNET会員数が84,000を突破

オートサーバー＜5589＞は14日、2025年12月期第1四半期（26年1月-3月）決算を発表した。売上高が前年同期比8.7%増の17.91億円、営業利益が同16.4%増の7.45億円、経常利益が同17.0%増の7.53億円、四半期純利益が同17.0%増の4.80億円となった。

同社は引き続きASNET会員数（法人・個人を合わせた拠点数）の拡大及びASNET取引台数の拡大を図っており、2026年3月末のASNET会員数は84,403（2025年12月末比654増）となり、2026年1月から3月までのASNET取引台数は、63,952台（前年同期比2.3％増）となった。

2026年12月期通期の業績予想については、売上高が前期比2.3%増の66.10億円、営業利益が同0.5%減の23.72億円、経常利益が同0.4%減の23.80億円、当期純利益が同0.1%増の15.00億円とする期初計画を据え置いている。《KA》