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東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
*16:14JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほか化学工業、ガラス・土石製品、金属製品、機械なども下落。一方、石油・石炭製品が上昇率トップ。そのほか保険業、輸送用機器、陸運業、サービス業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 石油・石炭製品 ／ 2,952.26 ／ 3.72
2. 保険業 ／ 3,699.88 ／ 2.72
3. 輸送用機器 ／ 4,826.23 ／ 2.57
4. 陸運業 ／ 2,251.69 ／ 1.21
5. サービス業 ／ 2,958.13 ／ 1.02
6. 情報・通信業 ／ 7,673.65 ／ 0.75
7. 証券業 ／ 834.83 ／ 0.65
8. 水産・農林業 ／ 740.4 ／ 0.61
9. 銀行業 ／ 621.93 ／ 0.61
10. 小売業 ／ 2,200.63 ／ 0.58
11. その他製品 ／ 5,616.82 ／ 0.54
12. 鉄鋼 ／ 733.88 ／ 0.42
13. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,744.67 ／ 0.37
14. パルプ・紙 ／ 661.41 ／ 0.27
15. 精密機器 ／ 14,205.35 ／ 0.13
16. 食料品 ／ 2,700.55 ／ -0.02
17. 電力・ガス業 ／ 692.96 ／ -0.03
18. 海運業 ／ 2,076.13 ／ -0.05
19. 卸売業 ／ 6,582.51 ／ -0.06
20. 鉱業 ／ 1,148.2 ／ -0.19
21. ゴム製品 ／ 5,421.18 ／ -0.21
22. 空運業 ／ 215.12 ／ -0.36
23. 医薬品 ／ 3,954.22 ／ -0.64
24. その他金融業 ／ 1,457.13 ／ -0.79
25. 電気機器 ／ 7,792.77 ／ -1.08
26. 繊維業 ／ 949.3 ／ -1.52
27. 建設業 ／ 2,797.57 ／ -1.64
28. 不動産業 ／ 2,609.49 ／ -1.76
29. 機械 ／ 5,059.04 ／ -2.23
30. 金属製品 ／ 1,914.28 ／ -2.26
31. ガラス・土石製品 ／ 2,479.84 ／ -2.66
32. 化学工業 ／ 3,102.95 ／ -2.73
33. 非鉄金属 ／ 6,953.73 ／ -6.47《CS》
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