*16:14JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ

非鉄金属が下落率トップ。そのほか化学工業、ガラス・土石製品、金属製品、機械なども下落。一方、石油・石炭製品が上昇率トップ。そのほか保険業、輸送用機器、陸運業、サービス業なども上昇。

業種名／現在値／前日比（％）

1. 石油・石炭製品 ／ 2,952.26 ／ 3.72

2. 保険業 ／ 3,699.88 ／ 2.72

3. 輸送用機器 ／ 4,826.23 ／ 2.57

4. 陸運業 ／ 2,251.69 ／ 1.21

5. サービス業 ／ 2,958.13 ／ 1.02

6. 情報・通信業 ／ 7,673.65 ／ 0.75

7. 証券業 ／ 834.83 ／ 0.65

8. 水産・農林業 ／ 740.4 ／ 0.61

9. 銀行業 ／ 621.93 ／ 0.61

10. 小売業 ／ 2,200.63 ／ 0.58

11. その他製品 ／ 5,616.82 ／ 0.54

12. 鉄鋼 ／ 733.88 ／ 0.42

13. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,744.67 ／ 0.37

14. パルプ・紙 ／ 661.41 ／ 0.27

15. 精密機器 ／ 14,205.35 ／ 0.13

16. 食料品 ／ 2,700.55 ／ -0.02

17. 電力・ガス業 ／ 692.96 ／ -0.03

18. 海運業 ／ 2,076.13 ／ -0.05

19. 卸売業 ／ 6,582.51 ／ -0.06

20. 鉱業 ／ 1,148.2 ／ -0.19

21. ゴム製品 ／ 5,421.18 ／ -0.21

22. 空運業 ／ 215.12 ／ -0.36

23. 医薬品 ／ 3,954.22 ／ -0.64

24. その他金融業 ／ 1,457.13 ／ -0.79

25. 電気機器 ／ 7,792.77 ／ -1.08

26. 繊維業 ／ 949.3 ／ -1.52

27. 建設業 ／ 2,797.57 ／ -1.64

28. 不動産業 ／ 2,609.49 ／ -1.76

29. 機械 ／ 5,059.04 ／ -2.23

30. 金属製品 ／ 1,914.28 ／ -2.26

31. ガラス・土石製品 ／ 2,479.84 ／ -2.66

32. 化学工業 ／ 3,102.95 ／ -2.73

33. 非鉄金属 ／ 6,953.73 ／ -6.47《CS》