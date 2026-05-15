*16:11JST ギークリー：IT特化型人材紹介で高成長継続、ハイクラス領域拡大が次の成長軸

ギークリー＜505A＞は、IT・Web・ゲーム業界に特化した人材紹介会社だ。ITエンジニアやWebデザイナー、ITコンサルタントなど専門人材の転職支援を中心に展開している。加えて、IT業界特化型メディア「Geekly Media」や、企業口コミサイト「Geekly Review」も運営しており、単なる人材紹介にとどまらず、IT転職領域におけるプラットフォーム型事業へ拡張を進めている。人材紹介は完全成功報酬型（採用決定時に手数料を受け取る仕組み）であり、企業の採用成功時に紹介料を受領する。特に、IT・Web・ゲーム業界に特化することで、求人企業・求職者双方のデータ蓄積を進め、高精度なマッチングを実現している。

同社の特徴は、インバウンド集客（自社サイトや広告経由の集客）とアウトバウンド集客（スカウト型集客）をバランス良く併用している点にある。一般的な中小人材紹介会社はアウトバウンド中心、大手は知名度を生かしたインバウンド中心となるケースが多いが、同社は双方を組み合わせることで集客コストを分散している。また、MA（マーケティング部門）、CA（キャリアアドバイザー）、RA（リクルーティングアドバイザー）を分業化している点も特徴だ。CAが求職者支援に集中できるため、生産性向上につながっている。さらに、15年以上蓄積したIT人材データベースや独自AIモデルを活用することで、マッチング精度向上を進めている。IT業界特化型の基幹システムを構築しており、競争優位性につながっている。

2026年5月期第3四半期累計は、売上高69.5億円（前年同期比32.7％増）、営業利益15.2億円（同2.0倍）と大幅増収増益を達成した。主因は、求職者集客の拡大やCA増員による面談数増加、成約単価上昇だ。特に、高年収層の成約が増加したことや、IT人材需給の逼迫を背景とした紹介手数料率上昇が単価改善に寄与した。売上増加に加え、前期から実施している認知拡大投資の効果も顕在化している。広告宣伝費や人件費は増加したものの、高いトップライン成長によって吸収し、営業利益率も大きく改善した。

一方で、同社は今後も積極的な人材採用とマーケティング投資を継続する方針だ。IT人材市場は需給逼迫が続いており、企業側の採用意欲は依然高水準にある。特にDX、AI、クラウド分野の人材需要は強く、ITコンサルティング企業からの採用ニーズも増加している。IT人材不足は構造的課題となっており、同社は転職市場全体が年率10％程度で成長する中で、IT人材をターゲットとする転職市場は更に高い成長をすると見ている。さらに、AI専門人材は2040年に340万人不足するとの予測もあり、中長期でも市場拡大余地は大きい。

2026年5月期会社計画は、売上高97.0億円（前期比35.8％増）、営業利益20.0億円（同2.8倍）としている。高成長継続を見込む一方、利益面では費用コントロールも重視している。これまでは認知拡大を目的にTVCMや交通広告などを積極投入してきた中、前期から新しい施策を開始し、今期は投資効果が顕在化し始めている。また、組織拡大に伴う生産性低下リスクに対しては、動画教育やオペレーション標準化を進めており、未経験者でも早期戦力化できる体制を構築している。CA増員による面談数増加が今後も成長ドライバーとなる見通しだ。

競合には、総合・IT特化型人材紹介会社が存在するが、同社は、「IT特化」「高精度マッチング」「分業体制」の3点で差別化している。特に、IT業界に特化したデータベース蓄積やAI活用は優位性となっている。また、一般的な人材紹介会社と比較して、内定承諾率や入社率が高い水準にある点も特徴だ。IT領域は専門知識が必要であり、業界理解の深さが競争力につながりやすい。加えて、人材紹介業は設備投資負担が比較的小さいため、高いROEを維持しやすいビジネスモデルでもある。

中長期では、ハイクラス人材領域への展開が成長ドライバーとなる可能性が高い。現在は年収400万～800万円帯が主戦場だが、今後は高年収層の比率を引き上げる方針だ。高単価領域へ拡大することで、成約件数だけでなく単価上昇による成長も期待される。また、AIを活用した業務効率化や社内DX推進も進めており、生産性改善余地も残る。新規事業については、現時点では既存市場の成長余地が大きいため、人材紹介事業の拡大を優先する姿勢を示している。

株主還元では、2026年5月期に年間30円配当（普通配当18円、上場記念配当12円）を予定している。配当性向15％程度を目途とし、累進配当を基本方針としている。人材業界は設備投資負担が比較的小さいため、今後は利益成長に伴う株主還元強化余地もあるとみられる。

同社は、IT人材不足という構造的追い風を背景に、高成長を続けるIT特化型人材紹介会社だ。短期的には採用投資や広告投資負担が続くものの、高い成長率と収益性を両立している点は評価材料となる。IT人材需要の拡大が続く中、ハイクラス領域への展開や生産性向上が進めば、中長期での業績拡大余地は大きい企業といえる。《YS》