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不二家など／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜3680＞ ;ホットリンク;417%;102200;7.67;218;-7 ＜3160＞ ;大光;336%;33300;0.77;589;0 ＜7962＞ ;キングジム;270%;107600;0.19;790;-4 ＜9046＞ ;神戸電鉄;256%;16400;0.41;2412;1 ＜2291＞ ;福留ハム;254%;6100;4.97;558;4 ＜2211＞ ;不二家;235%;96500;0.86;2373;-42 ＜7371＞ ;Ｚｅｎｋｅｎ;177%;16500;17.98;692;11 ＜7035＞ ;ａｎｆａｃ;153%;33500;2.50;230;2 ＜8165＞ ;千趣会;146%;175100;0.92;125;-3 ＜6078＞ ;バリューＨＲ;140%;30100;0.61;1393;-26 ＜4053＞ ;サンアスタリスク;135%;194500;2.81;443;1 ＜3058＞ ;三洋堂ＨＤ;120%;600;2.36;703;4 ＜8887＞ ;シーラHD;116%;76000;4.32;370;-2 ＜3053＞ ;ペッパー;107%;162100;1.32;180;-2 ＜7388＞ ;ＦＰパートナー;105%;77000;0.79;2344;22 ＜3121＞ ;マーチャント;100%;48000;12.83;218;0 ＜3082＞ ;きちりHD;98%;4100;2.47;966;6 ＜2678＞ ;アスクル;92%;278400;2.58;1225;15 ＜3835＞ ;ｅＢＡＳＥ;89%;36800;3.71;417;-4 ＜2139＞ ;中広;81%;4700;10.83;499;-3
[コメント]不二家＜2211＞は信用倍率0.86倍と売り長で推移している。《FA》
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