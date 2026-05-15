*15:51JST SIGグループ---26年3月期は2ケタ増収・経常利益まで2ケタ増益、システム開発が2ケタ増収に

SIGグループ＜4386＞は14日、2026年3月期連結決算を発表した。売上高が前期比24.0%増の108.77億円、営業利益が同28.7%増の7.51億円、経常利益が同18.9%増の7.77億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同0.4%増の4.82億円となった。

同社グループのシステム開発及びインフラ・セキュリティサービス事業の各分野において、人材の確保が難しい状況にあったが、既存顧客案件が順調に推移し、新規受注の獲得も順調に進んだほか、前連結会計年度末に子会社化したエイ・クリエイションの貢献があった。その結果、当連結会計年度における経営成績は、売上高はシステム開発売上高77.96億円（前期比30.9％増）、インフラ・セキュリティサービス売上高30.81億円（同9.6％増）の計108.77億円（同24.0％増）となった。

2027年3月期通期については、売上高が前期比10.3%増の120.00億円、営業利益が同6.5%増の8.00億円、経常利益が同3.6%増の8.04億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同4.8%増の5.05億円を見込んでいる。《KA》