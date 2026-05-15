*15:48JST アクシスコンサルティング---3Qは売上高50億円を突破、SSP社連結後の通期予想を発表

アクシスコンサルティング＜9344＞は14日、2026年6月期第3四半期（25年7月-26年3月）連結決算を発表した。売上高が54.59億円、営業利益が1.38億円、経常利益が1.46億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が0.84億円となった。同社は2026年6月期第3四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、2025年6月期第3四半期の数値及び対前年同四半期増減率については記載していない。ただ、第 3 四半期累計の営業利益は、上期に集中した戦略投資費用を吸収して黒字を確保する形となった。

人材紹介サービス「AXIS Agent（アクシスエージェント）」の売上高は27.20億円（前年同期比35.9％増）となった。前期末頃から若手を含む中途採用領域を中心にマーケットが回復基調にある中、同社グループにおいては主要顧客である大手コンサルティングファームのマネージャー以上の採用支援案件を安定的に確保しており、市場シェアの拡大とともに、コンサルティング業界におけるプレゼンスは一層向上している。同社グループの強みであるマネージャー以上の案件を継続的に獲得するとともに、パートナークラスの案件を継続して受注した結果、平均年収および平均手数料率は高水準を維持し、平均売上単価は前期比で上昇している。一方で事業会社向けのサービスにおいても、認知施策の効果発現による顧客数の拡大や人員増強を背景に決定人数が増加し、総じて当第3四半期連結会計期間における入社決定人数は引き続き前期を上回った。

スキルシェアの売上高は26.08億円（前年同期比46.5％増）となった。「AXIS Solutions（アクシスソリューションズ）」が成長軌道に乗り売上を大きく伸ばしており、当第3四半期連結会計期間においても稼働人数を順調に伸ばし、9四半期連続で過去最高の四半期売上高を更新した。特に認知施策の効果発現等により、事業会社からの案件獲得が順調に進展した。

2026年3月期通期の連結業績予想については、2026年2月3日付でサン・システムプランニング（以下、SSP社）の株式を100％取得したことに伴い、2026年6月期第3四半期より、SSP社を連結子会社とする連結決算を開始する。連結後の2026年6月期通期の業績予想は、売上高が80.00億円、営業利益が4.60億円、経常利益が4.60億円、親会社株主に帰属する当期純利益が2.40億円としている。同計画は、期初計画を上回って推移している単体業績見通しに、新規連結子会社の寄与を加えたもので実質的な上方修正となる。《KA》