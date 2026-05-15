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5月15日本国債市場：債券先物は128円24銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:48JST 5月15日本国債市場：債券先物は128円24銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年6月限
寄付128円50銭 高値128円50銭 安値127円98銭 引け128円24銭
2年 1.396％
5年 1.978％
10年 2.695％
20年 3.636％
15日の債券先物6月限は128円50銭で取引を開始し、128円24銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.06％、10年債は4.53％、30年債は5.08％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は3.10％、英国債は4.99％、オーストラリア10年債は5.07％、NZ10年債は4.73％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・21：30 米・5月NY連銀製造業景気指数（予想：7.5、4月：11.0）
・22：15 米・4月鉱工業生産（予想：前月比＋0.2％、3月：－0.5％）
・22：15 米・4月設備稼働率（予想：75.8％、3月：75.7％）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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