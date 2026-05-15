*15:23JST Ｊトラスト---株主優待の宝塚歌劇公演チケット詳細を決定

Ｊトラスト＜8508＞は14日、2026年2月13日に公表した2026年12月期株主優待制度に関する内容のうち、宝塚歌劇公演チケットの詳細を決定したと発表した。

同社は、株主の日頃の支援に感謝するとともに、中長期的な株式保有を促進することを目的として、株主優待として宝塚歌劇公演チケットを抽選で提供する。今回、東京宝塚劇場公演チケットおよび宝塚大劇場公演チケットに関する公演情報や抽選方法などの詳細を公表した。

対象は2026年6月末時点の株主名簿に記載または記録された500株以上保有の株主で、2026年8月上旬をめどに応募申込書を発送する予定である。1万株以上2万株未満保有株主には1枚のチケット、2万株以上保有株主にはペアチケットの確約枠を設けるほか、保有株数や保有期間に応じて抽選参加口数を設定する。

東京宝塚劇場公演は2026年11月28日に開催予定で、宝塚大劇場公演については2027年新春以降の開催を見込んでいる。《KA》