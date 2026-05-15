*14:47JST BRUNO---3Qは2ケタ以上の増益、3事業いずれも増益に

BRUNO＜3140＞は14日、2026年6月期第3四半期（25年7月-26年3月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比8.8%減の103.21億円、営業利益が同26.7%増の5.06億円、経常利益が同41.9%増の3.93億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同276.6%増の5.64億円となった。

住関連ライフスタイル商品製造卸売事業は売上高48.68億円（前年同期は54.20億円）、営業利益5.56億円（前年同期は4.01億円）となった。国内卸販売は、マルチブレンダーやガラスエアフライヤー等、ホットプレートに続く新規のキッチン家電の拡販、ポートフォリオの強化に注力した。海外販売は引き続き越境EC等の売上が好調に推移した。これらに加え、仕入・在庫のコントロール、原価低減施策、物流費用の削減等に継続的に取り組んだ結果、営業利益は大幅に改善した。

住関連ライフスタイル商品小売事業は売上高53.68億円（前年同期は58.63億円）、営業利益9.75億円（前年同期は9.34億円）となった。EC販売はカタログギフトや新商品の販売が好調に推移した。特にカタログギフトは前年同期比124％となり、過去最高販売額を更新した。なお、前期において収益性の低い店舗を閉鎖したことで前期に比べて店舗数が減少している。

デザイン事業は売上高0.83億円（前年同期は0.29億円）、営業利益0.83億円（前年同期は0.29億円）となった。

2026年6月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比89.6%の130.00億円、営業利益が同136.1%の6.00億円、経常利益が同121.5%の4.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同197.2%の3.80億円とする2月12日発表の修正計画を据え置いている。《KA》