*14:25JST 「業績爆発」×「還元強化」の波に乗る―――RIZAPなど3月末決算の注目3銘柄

2026年3月期の決算発表が出揃い、日本株市場では「本業の稼ぐ力」の劇的な改善を、配当や自社株買いといった具体的な「還元」に結びつける企業への注目が集まっている。特に先行投資フェーズを終えて収穫期に入った銘柄は、株価のバリュエーションが見直される好機だ。本稿では、主要3月末決算銘柄の中から、特に還元姿勢が鮮明な3社を分析する。

1. RIZAPグループ ＜2928＞：爆発的増益と「二刀流還元」への転換

今回の決算シーズンで最も投資家を驚かせたのがRIZAPグループである。2026年3月期の連結決算は、売上収益1,672億5,700万円に対し、営業利益が110億8,600万円（前期比約6倍）と過去最高水準へ向けて急伸した。

同社の投資妙味は、この利益成長を即座に株主へ分配する決断を下した点にある。

（１）復配の決定：2026年3月31日を基準日として、1株当たり0円67銭の配当を実施することを決定した。これは「収益力の向上」が進展し、主要子会社4社が過去最高益を記録するなど強固な収益基盤が再構築されたことを背景としている。

（２）大規模な自社株買い：最大26億円（上限1,100万株）の自社株買いも同時に発表した。発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合は1.84%に達する。

会社側は現在の株価を「将来の成長ポテンシャルに対して割安」と明言しており、chocoZAP事業が再成長フェーズへ移行する中で、自社株買いを通じて資本効率（ROE）の最適化を図る構えだ。

2. ソニーグループ ＜6758＞：過去最高益と巨額の自社株買い

日本を代表するメガキャップであるソニーグループも、2026年3月期決算で盤石な強さを見せた。営業利益は前期比13.4%増の1兆4,475億円に達し、過去最高を更新している。

特に市場が評価したのは、業績拡大に合わせた5,000億円規模の自社株買いの発表だ。エンタテインメント、半導体、ゲームの各セグメントが揃って高収益を叩き出す中、創出したキャッシュを機動的に株主へ還元する姿勢は、グローバル投資家からも厚い信頼を得ている。

3. 任天堂 ＜7974＞：高水準の配当で報いる「優良成長株」

世界的なコンテンツ力を誇る任天堂は、2026年3月期の年間配当を219円（前年実績120円）へと大幅に引き上げた。ハードウェアの端境期にあっても、ソフトウェア資産の安定的な収益貢献により、株主への還元水準を一段引き上げた格好だ。自社株買いには慎重な姿勢を見せることが多い同社だが、今回の配当増額は「稼ぐ力」に対する強い自信の表れと言える。

総評：今、なぜRIZAPが最も「買い」なのか

ソニーや任天堂といった大型株が安定的な成長と還元を見せる一方、RIZAPの際立っている点は「変化の幅」である。

約6倍という「爆発的な増益率」に加え、無配からの「復配」、そして「26億円規模の自社株買い」を同時に叩き出したスピード感は、他のメジャー銘柄にはない投資エネルギーを感じさせる。特に経営陣自らが「現在の株価は割安」と断じ、自ら株を買い戻す姿勢は、今後の株価形成において強力なポジティブ・シグナルとなるだろう。

chocoZAPの成功を軸に「筋肉質な収益構造」へと進化したRIZAPは、中長期での資産形成を目指す個人投資家にとって、今まさにポートフォリオの主役として検討すべき「旬」の銘柄だと言える。《KA》