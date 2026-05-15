*14:25JST シンカ---1Qは2ケタ増収、カイクラアクティブユーザー拠点数が前年同期比10.9％増

シンカ＜149A＞は14日、2026年12月期第1四半期（26年1月-3月）決算を発表した。売上高が前年同期比23.8%増の4.23億円、営業損失が0.42億円（前年同期は0.11億円の利益）、経常損失が0.44億円（同0.11億円の利益）、四半期純損失が0.45億円（同0.07億円の利益）となった。

同社では、AIの実装を積極的に進め、ユーザーの要望に応えるため、昨年度後半より毎月新たな機能の実装を継続しており、今後も積極的に対応する。本状況下で、同社はカイクラの継続的な販売とサービス提供に努め、当第1四半期会計期間末のカイクラアクティブユーザー拠点数は6,415拠点（前年同期末5,787拠点。前年同期比10.9％増）となった。

2026年12月期通期の業績予想については、売上高が前期比26.9%増の18.58億円、営業損失が5.79億円、経常損失が5.80億円、当期純損失が5.46億円とする期初計画を据え置いている。《KT》