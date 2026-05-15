関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～エイチワン、マツオカなどがランクイン
*14:19JST 出来高変化率ランキング（13時台）～エイチワン、マツオカなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月15日 13:16 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜5989＞ エイチワン 996100 183354.4 236.45% 0.1902%
＜7771＞ 日本精密 1867900 114627.16 219.31% 0.0714%
＜5244＞ jig．jp 2217300 71692.86 217.62% -0.1645%
＜1726＞ BRHD 297500 39372.58 217.09% 0%
＜2634＞ NFSP500ヘ 45523 18079.326 212.60% 0.0009%
＜5105＞ TOYOTIRE 4751400 2641639.14 210.56% -0.1062%
＜4619＞ 日特塗 219500 91013.12 194.64% 0.1634%
＜1487＞ 上米債HE 2005 4023.846 190.35% -0.0032%
＜3611＞ マツオカ 155200 69498.6 189.66% 0.1318%
＜9075＞ 福山運 301300 338345.4 185.67% 0.0941%
＜5137＞ スマートドライ 1434700 71110.92 182.62% -0.2%
＜261A＞ 日水コン 103300 42779.86 180.58% -0.0855%
＜7859＞ アルメディオ 1966300 109808.76 179.92% 0.0811%
＜247A＞ Aiロボティク 9468000 1741906.12 172.83% -0.1231%
＜4889＞ レナサイエンス 1679400 620396.74 172.10% 0.0377%
＜5253＞ カバー 4872000 1444313.92 166.74% 0.0307%
＜336A＞ ダイナミクマ 861500 134693.1 165.35% 0.1311%
＜4746＞ 東計電算 459000 428187.6 163.42% -0.0085%
＜6699＞ ダイヤHD 588400 64013.54 162.40% -0.1026%
＜7826＞ フルヤ金属 1769300 4332748.6 160.99% -0.0997%
<6914> オプテックスG 642200 685557.7 157.44% 0.1332%
<2980> SREHD 1742000 1397343.9 147.83% -0.1494%
<2130> メンバーズ 430200 143218.46 146.01% 0.0731%
<4820> EMシステムズ 536100 74368.8 140.40% -0.1533%
<7212> エフテック 274600 49184.36 138.87% -0.0859%
<6363> 酉島製 749200 584979.3 137.94% -0.1428%
<2931> ユーグレナ 2671700 264493.3 135.98% -0.0554%
<6176> ブランジスタ 166600 50788.44 135.75% 0.0327%
<8871> ゴールドクレ 88800 85032.5 135.33% 0.1048%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク