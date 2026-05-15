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出来高変化率ランキング（13時台）～エイチワン、マツオカなどがランクイン

2026年5月15日 14:19

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記事提供元：フィスコ

*14:19JST 出来高変化率ランキング（13時台）～エイチワン、マツオカなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[5月15日　13:16　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜5989＞ エイチワン　　　　 　996100 　183354.4　 236.45% 0.1902%
＜7771＞ 日本精密　　　　　 　1867900 　114627.16　 219.31% 0.0714%
＜5244＞ jig．jp　　　 　2217300 　71692.86　 217.62% -0.1645%
＜1726＞ BRHD　　　　　 　297500 　39372.58　 217.09% 0%
＜2634＞ NFSP500ヘ　 　45523 　18079.326　 212.60% 0.0009%
＜5105＞ TOYOTIRE　 　4751400 　2641639.14　 210.56% -0.1062%
＜4619＞ 日特塗　　　　　　 　219500 　91013.12　 194.64% 0.1634%
＜1487＞ 上米債HE　　　　 　2005 　4023.846　 190.35% -0.0032%
＜3611＞ マツオカ　　　　　 　155200 　69498.6　 189.66% 0.1318%
＜9075＞ 福山運　　　　　　 　301300 　338345.4　 185.67% 0.0941%
＜5137＞ スマートドライ　　 　1434700 　71110.92　 182.62% -0.2%
＜261A＞ 日水コン　　　　　 　103300 　42779.86　 180.58% -0.0855%
＜7859＞ アルメディオ　　　 　1966300 　109808.76　 179.92% 0.0811%
＜247A＞ Aiロボティク　　 　9468000 　1741906.12　 172.83% -0.1231%
＜4889＞ レナサイエンス　　 　1679400 　620396.74　 172.10% 0.0377%
＜5253＞ カバー　　　　　　 　4872000 　1444313.92　 166.74% 0.0307%
＜336A＞ ダイナミクマ　　　 　861500 　134693.1　 165.35% 0.1311%
＜4746＞ 東計電算　　　　　 　459000 　428187.6　 163.42% -0.0085%
＜6699＞ ダイヤHD　　　　 　588400 　64013.54　 162.40% -0.1026%
＜7826＞ フルヤ金属　　　　 　1769300 　4332748.6　 160.99% -0.0997%
<6914> オプテックスG　　 　642200 　685557.7　 157.44% 0.1332%
<2980> SREHD　　　　 　1742000 　1397343.9　 147.83% -0.1494%
<2130> メンバーズ　　　　 　430200 　143218.46　 146.01% 0.0731%
<4820> EMシステムズ　　 　536100 　74368.8　 140.40% -0.1533%
<7212> エフテック　　　　 　274600 　49184.36　 138.87% -0.0859%
<6363> 酉島製　　　　　　 　749200 　584979.3　 137.94% -0.1428%
<2931> ユーグレナ　　　　 　2671700 　264493.3　 135.98% -0.0554%
<6176> ブランジスタ　　　 　166600 　50788.44　 135.75% 0.0327%
<8871> ゴールドクレ　　　 　88800 　85032.5　 135.33% 0.1048%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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