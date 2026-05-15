*14:06JST ファーストアカウンティング：ダブルバガー候補、「SaaSの死」に該当しにくい「経理に特化したAI」企業

■説明会を受けてのFISCOアナリストコメント

ファーストアカウンティング＜5588＞は創業以来、「経理に特化したAI」を一貫して開発してきた点を最大の特徴としている。単なるSaaS企業ではなく、企業の基幹業務を支える「エンタープライズAI企業」であり、請求書処理や会計入力など、企業の経理業務に深く入り込む形でサービスを展開している。創業の背景には、創業者自身が過去の事業で膨大な請求書処理や督促対応に苦しんだ経験があり、経理業務には構造的な非効率が存在すると認識したことがある。

同社の強みとして、大企業向け導入実績の多さと、会計ソフトベンダー向けOEM提供力が挙げられている。単純なOCRではなく、AIが請求書の内容や会計処理を理解し、自動で仕訳や入力補助を行う点が差別化要因となる。また、日本企業特有の複雑な商習慣や帳票文化への対応ノウハウも蓄積されており、高い参入障壁につながっているといえる。

市場環境については、日本国内で深刻化する人手不足や、企業のDX需要拡大が追い風とされている。特に経理部門は人材確保が難しく、属人的な業務が多いため、自動化ニーズが極めて強い分野であると説明されている。加えて、生成AIの普及によってAI活用への心理的ハードルが低下し、企業側の導入意欲が高まっていることも追い風となっている。

一方で、近年市場で語られる「SaaSの死」、すなわち生成AIの進化によって従来型SaaSの付加価値が低下するという議論について、同社は該当しにくい構造にあると読み取れる。理由として、同社は単なるUI提供型SaaSではなく、長年蓄積した会計データ、経理処理ロジック、帳票解析ノウハウをAIモデルそのものに組み込んでいる点が大きい。経理業務は高い正確性・監査対応・法制度理解が必要な領域であり、汎用生成AIだけでは代替しにくい。また、企業ごとの会計フローや既存基幹システムとの接続、運用設計まで含めた統合ソリューション型であるため、単純なAIエージェントへの置き換えが起こりにくい構造となっている。さらに、大企業向け導入ではセキュリティや内部統制への対応も必要であり、実運用レベルでの信頼性やサポート体制が競争力となっている。

今後の成長戦略としては、大企業領域での深耕に加え、OEM拡大、生成AI活用領域の拡張、さらなる業務自動化の推進が挙げられている。経理業務は企業活動の根幹であり、一度導入されると継続利用されやすいことから、ストック型収益の積み上がりも期待されている。また、将来的に売上高100億円規模を目指す方針がストレッチ目標として示しており、経理AI市場におけるデファクトスタンダード化を視野に入れている。現在は先行投資フェーズにあるものの、高粗利なソフトウェアモデルであることから、売上拡大に伴う利益率向上余地も大きいとみられる。全体として、同社は「経理AI」というニッチだが巨大な市場で、実務特化型AI企業として独自ポジションを築こうとしていることが読み取れる。

売上高100億円における利益は、M&Aや投資の状況によっても変動するが、現状の営業利益率10%は最低限の実力値として認識して良いと考える。2028年12月期の営業利益が10億円となれば、営業利益のCAGRは+80%近い。PER80倍評価だと時価総額で150億円が試算され、当該水準の2028年12月期の営業利益10億円の際のPERは25倍程度である。利益成長の実力値のみならず、AI関連銘柄としても高PER評価は許容されやすい。《YS》