*13:44JST キャリアリンク---26年3月期は2ケタ増収増益、主力の事務系人材サービス事業が2ケタ増益を達成

キャリアリンク＜6070＞は14日、2026年3月期連結決算を発表した。売上高が前期比10.5%増の446.42億円、営業利益が同44.6%増の38.95億円、経常利益が同45.0%増の39.15億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同41.5%増の25.88億円となった。

事務系人材サービス事業の売上高は前期比9.1%増の355.34億円、営業利益は同46.6%増の35.17億円となった。BPO関連事業部門の売上高は前期比11.5％増の267.15億円となった。地方自治体取引では、マイナンバー関連案件に加え、各種窓口業務などの長期契約案件を中心に受注業務領域の拡大について積極的に取り組んだ他、短期契約案件である戸籍法改正関連案件の受注にも注力した結果、受注量は順調に推移した。また、民間企業取引においては、前期稼働していた民間企業向け大型案件の大幅な規模縮小などがあったものの、大手ＢＰＯ事業者からの中央官庁を事業主とする受注案件や新規取引先からの大型案件を受注できたことなどにより、受注量は堅調に推移した。CRM関連事業部門の売上高は同13.2％増の35.87億円、一般事務事業部門の売上高は同4.1％減の52.31億円となった。

製造系人材サービス事業の売上高は前期比17.6％増の88.55億円、営業利益は同38.0％増の3.53億円となった。食品加工部門では、調味料製造、冷凍食品製造などの既存取引先からの派遣案件の受注量が拡大したことや健康食品製造などの新規取引先からの受注、さらには農産物加工の請負案件受注などにより、受注量は堅調に推移した。製造加工部門においては、住宅設備製造からの政府施策関連大型派遣案件を中心に総合電機製造、住宅設備製造などの既存取引先からの受注量が拡大したことや包装資材製造、電子機器部品製造などの新規取引先からの受注により受注量が順調に推移した。

2027年3月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比10.0%増の491.00億円、営業利益が同5.1%増の40.95億円、経常利益が同5.0%増の41.10億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同8.5%増の28.10億円を見込んでいる。《KA》