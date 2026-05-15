*13:17JST 日経平均は大幅続落、アドバンテストが1銘柄で約307円分押し下げ

15日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり88銘柄、値下がり137銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は大幅続落。804.24円安の61849.81円（出来高概算13億7548万株）で前場の取引を終えている。

前日14日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は370.26ドル高の50063.46ドル、ナスダックは232.88ポイント高の26635.22で取引を終了した。中国がイランを巡り協力を申し出るなど首脳会談の結果を好感した買いに寄り付き後、上昇。人工知能（AI）関連企業の年内最大規模となった新規株式公開（IPO）で投資家心理が改善し、相場は上昇した。半導体のエヌビディアなどハイテクが相場をさらに押し上げ、終盤にかけて上げ幅を拡大。ナスダックは連日過去最高値を更新した。

米株式市場の動向を横目に、15日の日経平均は224.66円高の62878.71円と反発して取引を開始した。前日の米株高やナスダック最高値更新を受けて半導体関連株を中心に買いが先行したが、寄り付き後は利益確定売りが強まった。指数寄与度の高い主力株の一角が下落に転じたほか、不動産株や非鉄関連株への売りも重荷となり、日経平均は前場中盤にかけて下げ幅を拡大、一時61700円台まで下落した。

個別では、ファナック＜6954＞、ソフトバンクG＜9984＞、ソニーG＜6758＞、KDDI＜9433＞、ダイキン＜6367＞、伊藤忠＜8001＞、大日印＜7912＞、リクルートHD＜6098＞、太陽誘電＜6976＞、三井不＜8801＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテ＜6857＞、TDK＜6762＞、東エレク＜8035＞、ファーストリテ＜9983＞、コナミG＜9766＞、キオクシアHD＜285A＞、スクリン＜7735＞、村田製＜6981＞、イビデン＜4062＞、住友不＜8830＞、住友電<5802>、ローム<6963>、第一三共<4568>、三井金属<5706>、バンナムHD<7832>、ルネサス<6723>、中外薬<4519>、京セラ<6971>、信越化<4063>、オリンパス<7733>などの銘柄が下落。

業種別では、石油・石炭製品、輸送用機器、保険業などが上昇した一方で、非鉄金属、金属製品、化学などが下落した。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約307円押し下げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、フジクラ<5803>、イビデン＜4062＞、キオクシアHD＜285A＞、信越化<4063>、住友電工<5802>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはファナック＜6954＞となり1銘柄で日経平均を約72円押し上げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、ソニーG＜6758＞、ホンダ<7267>、豊田通商<8015>、DOWA<5714>、ニトリHD<9843>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 61849.81(-804.24)

値上がり銘柄数 88(寄与度+350.97)

値下がり銘柄数 137(寄与度-1155.21)

変わらず銘柄数 0



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6954＞ ファナック 8470 434 72.74

＜9984＞ ソフトバンクG 5854 84 67.58

＜6758＞ ソニーG 3624 180 30.17

<7267> ホンダ 1411 91 18.30

<8015> 豊田通商 7492 122 12.27

<5714> DOWA 11815 1790 12.00

<9843> ニトリHD 2384 119 9.97

<8766> 東京海上HD 7548 186 9.35

<1963> 日揮HD 2647.5 255 8.55

＜9433＞ KDDI 2666 20.5 8.25

<7974> 任天堂 7085 221 7.41

＜6367＞ ダイキン工業 25230 205 6.87

<7203> トヨタ自動車 3045 37 6.20

<6902> デンソー 1922.5 38.5 5.16

<4307> 野村総合研究所 4321 147 4.93

<4704> トレンドマイクロ 5611 140 4.69

<6526> ソシオネクスト 2429.5 134.5 4.51

<6861> キーエンス 78380 1070 3.59

<6501> 日立製作所 4772 101 3.39

＜6976＞ 太陽誘電 7003 93 3.12



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 27340 -1275 -307.73

＜8035＞ 東エレク 50100 -1100 -110.62

<5803> フジクラ 5932 -423 -85.08

＜4062＞ イビデン 15735 -1225 -82.13

＜285A＞ キオクシアHD 45650 -2810 -65.94

<4063> 信越化 7197 -279 -46.76

<5802> 住友電気工業 11185 -920 -30.84

<6273> SMC 70290 -9180 -30.77

<6920> レーザーテック 38870 -1690 -22.66

<6146> ディスコ 66740 -3260 -21.86

＜7735＞ SCREEN 11400 -805 -21.59

<3659> ネクソン 2210 -309.5 -20.75

<6988> 日東電工 2966 -79 -13.24

<5706> 三井金属鉱業 46810 -3850 -12.91

<7269> スズキ 1824.5 -95.5 -12.81

<7832> バンナムHD 3683 -121 -12.17

<2802> 味の素 5376 -166 -11.13

<7733> オリンパス 1731.5 -77.5 -10.39

＜8830＞ 住友不動産 4268 -150 -10.06

<7911> TOPPAN 4788 -584 -9.79《CS》