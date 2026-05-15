*13:09JST タナベコンサルティンググループ---中期経営計画

タナベコンサルティンググループ＜9644＞は13日、2026年から2030年の中期経営計画「TCG Future Vision 2030」を発表した。

「TCG Future Vision 2030」では、連結売上高250.00億円（CAGR9.0％）、連結営業利益30.00億円（営業利益率12.0％）、ROE15.0％（2026/3期比＋4.5pt）、時価総額500.00億円（2026年3月31日比＋110.4％）、連結総還元性向100.0％目安（DOE7.0％以上）を数値計画としている。

事業計画では、中堅企業を中核とする約50,000社を重点ターゲットに「社会課題×インダストリー×戦略テーマ」のチームコンサルティングによる世界のFirst Call Companyの創造、中堅企業層のトップマネジメント（経営者層）市場に対する新規コンサルティング領域の開発・提供、M＆A戦略の推進による売上高20～30億円の上乗せ（5カ年の投資額20.00～30.00億円、社数は4社以上）、企業のプロフェッショナル人材不足に対応する新たなConsulting＆BPaaSモデル（DX/AXによる実装・実行支援）の創造、重点ターゲット50,000社をカバーする独自のクロスマーケティングモデルの実装とLTV（契約単価×契約継続率）のさらなる向上（契約継続率70％以上）を掲げている。

組織戦略では新卒および各インダストリーにおける実務経験者の積極採用、多彩なプロフェッショナル人材1,250名のインクルード、組織成長のベースとなるチーム組成（部門の拡大）の推進とリーダー人材の育成・登用、ウェルビーイング投資の強化、男女比率50：50に代表される独自の人的資本KPIの推進を掲げている。《KA》