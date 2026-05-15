*11:47JST ティア---2Qは減収なるもその他事業が2ケタ増収・大幅増益に

ティア＜2485＞は14日、2026年9月期第2四半期（25年10月-26年3月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比1.4%減の114.22億円、営業利益が同35.9%減の10.04億円、経常利益が同42.3%減の9.09億円、親会社株主に帰属する中間純利益が同49.1%減の5.17億円となった。

葬祭事業の葬儀件数は前年同期比3.6％減の10,308件、葬儀単価は1.0％減となり、売上高は102.77億円（同4.3％減）、営業利益は18.34億円（同23.1％減）となった。直営では「ティアの会」会員数の拡大に向け、各種会館イベントや提携団体・企業向けの営業等に取り組んだ。葬儀件数は、新たに開設した会館の稼働の効果はあったものの、既存店が前年同期を下回り、また「ティア笠寺」のリロケーションにより、前年同期比5.4％減の8,122件となった。葬儀単価は、供花売上の単価は上昇したものの、祭壇売上・葬儀付帯品の単価がそれぞれ低下し、前年同期比1.1％減となった。また、グループ各社の葬儀件数の状況は、八光殿及び関連ブランドは1,186件（同2.7％減）、東海典礼及び関連ブランドは904件（同2.5％増）、ティア北海道は96件となった。

フランチャイズ事業の売上高は2.54億円（同11.3％減）、営業利益は0.37億円（同15.6％減）となった。FC会館の既存店の売上高が前年同期比で減収となったことにより、ロイヤリティ売上、物品販売等が減少した。

その他事業の売上高は8.91億円（同56.6％増）、営業利益は1.12億円（同224.1％増）となった。不動産事業は、買取・販売の件数増加に加え、高単価の物件の取り扱いがあったため、不動産事業の単価が上昇した。リユース事業は、リピーター向け営業促進の実施により買取件数が増加した。

2026年9月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比9.9%増の237.00億円、営業利益が同23.8%増の20.35億円、経常利益が同15.8%増の18.25億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同17.8%増の10.50億円とする期初計画を据え置いている。《KA》