*11:46JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:インフォメティス、情報戦略、テラドローンなど

＜281A＞ インフォメティス 780 +64

急騰。14日の取引終了後に、26年12月期第1四半期の業績を発表し、好材料視されている。売上高は2.03億円(前年同期比72.0%増)、営業損失は0.74億円(前年同期は1.30億円の営業損失)となったものの、営業外収益において、持分法適用関連会社であるエナジーゲートウェイの26年12月期第1四半期累計業績の結果、持分法による投資利益0.73億円を計上したこと等により、経常利益は0.02億円(前年同期は0.23億円の経常損失)と黒字に転換した。

＜155A＞ 情報戦略 889 +150

ストップ高。14日の取引終了後に、26年12月期第1四半期の業績を発表し、好材料視されている。売上高23.48億円(前年同期比44.2%増)、経常利益2.18億円(同341.3%増)と大幅増収増益だった。サービス開発にあたっては、同社グループの強みであるAIを開発プロセスに導入することで、迅速なサービスのリリースや機能改善を実現している。また、会員の獲得についても進展し、総会員数は前連結会計年度末時点の3,188社から同第1四半期連結会計期間末時点で3,294社へ増加した。

＜278A＞ テラドローン 12050 +1310

急騰。連結子会社Terra Drone Arabia for Dronesがサウジアラビアにおける石油・ガスパイプライン保安監視案件を受注したことを発表した。世界最大級の総合エネルギー・化学企業が保有する石油・ガスのパイプラインを対象に、ドローンを活用した保安監視(セキュリティ目的の巡回監視)を実施する大型案件を受注した。受注金額は10,150,000サウジアラビア・リヤル(約4億600万円、1リヤル＝40円で換算)、実施期間は1年間(27年1月期中に開始予定)としている。

＜6134＞ ＦＵＪ - -

ストップ高買い気配。前日に26年3月期の決算を発表、営業利益は293億円で前期比2.1倍となった一方、従来計画の306億円は下回った。ただ、27年3月期は436億円で同48.9％増の見通しとし、360億円程度の市場コンセンサスを大きく上回る水準としている。アジア地域中心にAIサーバー関連、半導体向けに好調が続く見通しのもよう。また、今期は機動的な自己株式取得100億円も行う計画であるとしているようだ。

＜4820＞ EMシステムズ 544 -95

下落。前日に第1四半期の決算を発表、営業利益は2.2億円で前年同期比85.9％の大幅減益となり、上半期は従来予想の13.9億円から4.5億円、同78.5％減に下方修正している。また、中間期末の配当金も従来計画の14円から5円に引き下げ。厚生行政関連需要の剥落および、注力していた新規並びに他社リプレイスによる顧客獲得が計画を下回って推移していることが要因。各種費用の前倒し執行も影響としている。

＜6925＞ ウシオ電 - -

ストップ高買い気配。前日に26年3月期の決算を発表、営業利益は120億円で前期比35.5％増となり、3月19日に発表の上方修正値をやや上回る着地に。一方、27年3月期は140億円で同17.1％増の見通しとしており、135億円程度のコンセンサスを上回っている。露光装置の販売増加や構造改革の進展によるVI事業の収益性改善などを要因としている。また、半導体アドバンスドパッケージ事業に関しては商談が活発化ともしている。

＜6965＞ 浜松ホトニク 2657 +500

ストップ高。前日に上半期の決算を発表、営業利益は100億円で前年同期比7.0％減となったが、1-3月期は同2ケタ増益に転じており、13四半期ぶりの増益転換となる形に。つれて、通期予想は従来の172億円から200億円、前期比23.7％増に上方修正している。半導体製造・検査、半導体故障解析装置、非破壊検査、FA向けなどの見通しを上方修正。業績回復ペースは想定以上と評価される形に。

＜5803＞ フジクラ 5932 -423

続落。前日は場中の決算発表後にストップ安まで急落。本日も売り優勢の展開になっている。26年3月期営業利益は1887億円で前期比39.2％増、会社計画の1950億円を下振れ。27年3月期は2110億円で同11.8％増の見通しだが、コンセンサスは650億円程度下回っている。期待感が先行していただけに、ネガティブなインパクトが強い状況のようだ。製造工程で使用される水素発生装置の供給制約といったリスクを考慮しているもよう。《AT》