*11:31JST 日産東京販売ホールディングス---26年3月期は減収なるも新車販売は回復基調

日産東京販売ホールディングス＜8291＞は14日、2026年3月期連結決算を発表した。売上高が前期比8.9%減の1,289.97億円、営業利益が同35.8%減の47.56億円、経常利益が同35.5%減の47.54億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同37.8%減の26.82億円となった。

同社グループの登録台数は、前年比13.2％減となった。当連結会計年度前半までの新型車の端境期、新規来店客数低下等があったが、フルモデルチェンジした新型軽自動車「ルークス」や新型電気自動車「日産リーフ」、マイナーチェンジした「セレナ」などの投入により、商品ラインナップが徐々に充実化してきたことで新車販売は回復基調にある。引き続き同社の強みである個人リース販売や提案型営業を推進し、受注台数と販売単価の向上による収益確保に取り組む。

2027年3月期通期の連結業績予想については、売上高は前期比8.5%増の1,400.00億円、営業利益は同26.1%増の60.00億円、経常利益は同15.7%増の55.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益は同30.5%増の35.00億円を見込んでいる。《KT》