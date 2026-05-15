*11:30JST いい生活---26年3月期は増収・黒字転換、サブスクリプション、ソリューションともに増収を達成

いい生活＜3796＞は14日、2026年3月期連結決算を発表した。売上高が前期比6.7%増の32.32億円、営業利益が2.29億円（前年同期は0.37億円の損失）、経常利益が2.36億円（同0.42億円の損失）、親会社株主に帰属する当期純利益が1.51億円（同0.39億円の損失）となった。

主力事業であるサブスクリプション売上は、27.46億円（前年同期比7.5％増）と堅調に推移し、成長を牽引した。顧客数は1,589法人（前年同月1,549法人）と着実な増加を維持するとともに、平均月額単価は約157,900円（前年同月比3.1%増）へと上昇した。

ソリューション売上は、SaaS導入支援プロジェクトとしてのデータモダナイゼーション等が着実に進捗し、4.85億円（前年同期比2.6％増）と着実な増収基調を維持している。

2027年3月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比5.7%増の34.15億円、営業利益が同39.3%増の3.19億円、経常利益が同34.1%増の3.17億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同29.6%増の1.95億円を見込んでいる。《KA》