*11:20JST ＩＡＣＥトラベル---株主優待制度を新設、100株以上保有株主にQUOカード進呈

ＩＡＣＥトラベル＜343A＞は14日、株主優待制度を導入すると発表した。

同社は、株主への利益還元を重要な経営課題の一つと位置付けており、株主の日頃の支援に感謝するとともに、同社株式への投資魅力向上と保有株主の拡大を目的として株主優待制度を新設する。

対象は毎年3月末日時点の株主名簿に記載または記録された株主のうち、100株（1単元）以上を保有し、かつ半年以上継続保有している株主である。半年以上の継続保有は、同一株主番号で9月末日および3月末日の株主名簿に連続して記載または記録されていることを条件とする。

対象株主にはQUOカード2,000円分を進呈する。進呈時期は毎年6月上旬発送予定の「定時株主総会招集ご通知」に同封する予定である。

株主優待制度は2027年3月末日時点の株主から開始する。なお、制度内容については今後変更または廃止となる場合があるとしている。《KA》