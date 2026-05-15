*11:15JST ブロードエンタープライズ---株主優待制度の変更および拡充

ブロードエンタープライズ＜4415＞は13日、2026年06月末日を基準日とする株主優待より制度内容を変更し、優待内容の拡充を行うと発表した。

同社は株主への感謝に加え、投資魅力・流動性および利便性向上を目的に制度を変更する。

現行のQUOカードから、電子マネー等と交換可能なデジタルギフトを主体とし、選択肢として従来のQUOカードも維持する。保有株数別の年間での優待額は、100株以上200株未満でデジタルギフト2,000円（1回あたり1,000円）、200株以上400株未満で4,000円（1回あたり2,000円）、400株以上で8,000円（1回あたり4,000円）とする。優待実施回数は年1回から06月末日および12月末日の年2回へ変更する。また、継続保有要件を廃止し、各基準日において100株以上を保有し株主名簿に記載された株主を対象とする。

2026年06月末日現在の株主名簿に記載または記録され、かつ1単元（100株）以上の同社株式を保有している株主を対象として、変更後の株主優待制度を開始する。《KA》