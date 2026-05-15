*11:07JST 株式会社ネクストジェン：2026年3月期通期決算説明文字起こし（7）

ネクストジェン＜3842＞

新規採用および人材育成に関する取り組みについてです。

「第2の成長期」を支える基盤は何よりも人材の確保です。優秀な人材を広く募り、その能力を遺憾なく発揮できる環境を整えることで、業績の向上、ひいては会社の成長と社会貢献へと繋げていくことが極めて重要であると考えています。その起点として、現在は新卒採用の強化にリソースを集中させております。実績として、2026年4月入社では7名を採用しました。来年もさらに規模を拡大し、10名以上の優秀な人材を迎え入れる計画です。こうした若手社員が早期に実力を蓄え、将来の経営を担う候補者として多数育っていくことを期待しております。

こちらはリスク情報をまとめたものです。

当社では、常にこれらのリスクを注視し、細心の注意を払っております。しかし、リスクという名の不確定要素の中には、実はビジネスチャンスも潜んでいると考えております。「第2の成長期」へと足を進める中、リスクを単なるマイナス要因で終わらせるのではなく、不確定な部分を成長の機会へと変えていけるよう、積極果敢な経営を推進してまいります。

以上をもちまして、私からの説明を終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。《HN》