Jトラスト、6月末株主優待で宝塚歌劇貸切公演チケットを贈呈

■東京宝塚劇場で11月28日に星組公演、約1000組・約2000名を招待

Jトラスト<8508>(東証スタンダード)は5月14日、2026年6月末時点の株主を対象とする株主優待として、宝塚歌劇貸切公演の観劇チケット贈呈と、美容クリニックで使用可能な株主優待券の贈呈を発表した。宝塚歌劇貸切公演は500株以上保有の株主が対象で、100株以上保有の株主にはメンズ・レディース医療脱毛、美肌施術、AGA治療などに使える20%OFF券を贈呈する。

宝塚歌劇貸切公演は本年度で3年目となる。1万株以上2万株未満保有の株主にはSS席・S席のチケット1枚、2万株以上保有の株主にはS席以上のペアチケット贈呈を確約する。500株以上1万株未満保有の株主には、前年度と同様にS席・A席・B席のペアチケットを抽選で贈呈する。東京宝塚劇場に加え、宝塚大劇場での開催も検討しており、2公演開催の場合はペア・シングル約2200組、約4400席の招待となる見込みである。

東京宝塚劇場公演は2026年11月28日15時30分開演予定で、星組公演『RRR × TAKA”R”AZUKA ～√Rama～』を上演する。主演は暁千星、詩ちづるで、シングル、ペア約1000組、約2000名を招待する。応募申込書は2026年8月上旬頃に発送し、応募締切は同8月末頃、当落通知とチケット発送は同10月下旬頃を予定する。同社は投資家層の拡充とグループサービスへの理解深化を目的に、株主優待制度を継続・検討していくとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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