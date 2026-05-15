ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～日本精密、エイチワンなどがランクイン

2026年5月15日 10:42

印刷

記事提供元：フィスコ

*10:42JST 出来高変化率ランキング（10時台）～日本精密、エイチワンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月15日　10:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1726＞ BRHD　　　　　 290300 　39372.58　 214.23% 0.0019%
＜1487＞ 上米債HE　　　　　1923 　4023.846　 185.25% -0.002%
＜7771＞ 日本精密　　　　　　1365800 　114627.16　 182.79% 0.1173%
＜5989＞ エイチワン　　　　　596700 　183354.4　 174.21% 0.1774%
＜5244＞ jig．jp　　　　1469100 　71692.86　 169.43% -0.1561%
＜4619＞ 日特塗　　　　　　　170200 　91013.12　 163.49% 0.1811%
＜3611＞ マツオカ　　　　　　113600 　69498.6　 150.45% 0.1107%
＜7859＞ アルメディオ　　　　1465100 　109808.76　 144.67% 0.1623%
＜247A＞ Aiロボティク　　　6742600 　1741906.12　 128.57% -0.1483%
＜5137＞ スマートドライ　　　897700 　71110.92　 126.21% -0.2%
＜5253＞ カバー　　　　　　　3495400 　1444313.92　 124.78% 0.009%
＜336A＞ ダイナミクマ　　　　617200 　134693.1　 123.36% 0.1457%
＜4746＞ 東計電算　　　　　　330100 　428187.6　 122.19% -0.0098%
＜479A＞ PRONI　　　　　147800 　70805.3　 116.04% 0.0891%
＜7826＞ フルヤ金属　　　　　1191700 　4332748.6　 114.53% -0.0752%
＜2130＞ メンバーズ　　　　　298700 　143218.46　 101.11% 0.1115%
＜4584＞ キッズバイオ　　　　1185500 　81098.06　 100.07% -0.0765%
＜2980＞ SREHD　　　　　1164400 　1397343.9　 99.48% -0.155%
＜4889＞ レナサイエンス　　　929900 　620396.74　 98.64% -0.0011%
＜6914＞ オプテックスG　　　379200 　685557.7　 91.51% 0.1138%
<3156> レスター　　　　　　146700 　197042.48　 91.01% 0.1493%
<4820> EMシステムズ　　　346600 　74368.8　 87.46% -0.1424%
<9416> ビジョン　　　　　　475100 　200697.96　 82% -0.0914%
<5304> SECカーボン　　　133100 　149043.6　 81.95% 0.0011%
<2931> ユーグレナ　　　　　1709000 　264493.3　 81.39% -0.0654%
<1909> 日本ドライ　　　　　1571300 　2199326.98　 79.49% 0.0026%
<5027> AnyMind　　　616500 　146336.04　 79.4% 0.199%
<4412> サイエンスアーツ　　44600 　34842.48　 78.06% 0.0361%
<4977> ニッタゼラチン　　　86100 　56002.4　 73.04% 0.1129%
<2090> NZAM米7H　　　804 　1434.185　 71.42% -0.0025%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事