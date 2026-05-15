関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～日本精密、エイチワンなどがランクイン
*10:42JST 出来高変化率ランキング（10時台）～日本精密、エイチワンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月15日 10:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜1726＞ BRHD 290300 39372.58 214.23% 0.0019%
＜1487＞ 上米債HE 1923 4023.846 185.25% -0.002%
＜7771＞ 日本精密 1365800 114627.16 182.79% 0.1173%
＜5989＞ エイチワン 596700 183354.4 174.21% 0.1774%
＜5244＞ jig．jp 1469100 71692.86 169.43% -0.1561%
＜4619＞ 日特塗 170200 91013.12 163.49% 0.1811%
＜3611＞ マツオカ 113600 69498.6 150.45% 0.1107%
＜7859＞ アルメディオ 1465100 109808.76 144.67% 0.1623%
＜247A＞ Aiロボティク 6742600 1741906.12 128.57% -0.1483%
＜5137＞ スマートドライ 897700 71110.92 126.21% -0.2%
＜5253＞ カバー 3495400 1444313.92 124.78% 0.009%
＜336A＞ ダイナミクマ 617200 134693.1 123.36% 0.1457%
＜4746＞ 東計電算 330100 428187.6 122.19% -0.0098%
＜479A＞ PRONI 147800 70805.3 116.04% 0.0891%
＜7826＞ フルヤ金属 1191700 4332748.6 114.53% -0.0752%
＜2130＞ メンバーズ 298700 143218.46 101.11% 0.1115%
＜4584＞ キッズバイオ 1185500 81098.06 100.07% -0.0765%
＜2980＞ SREHD 1164400 1397343.9 99.48% -0.155%
＜4889＞ レナサイエンス 929900 620396.74 98.64% -0.0011%
＜6914＞ オプテックスG 379200 685557.7 91.51% 0.1138%
<3156> レスター 146700 197042.48 91.01% 0.1493%
<4820> EMシステムズ 346600 74368.8 87.46% -0.1424%
<9416> ビジョン 475100 200697.96 82% -0.0914%
<5304> SECカーボン 133100 149043.6 81.95% 0.0011%
<2931> ユーグレナ 1709000 264493.3 81.39% -0.0654%
<1909> 日本ドライ 1571300 2199326.98 79.49% 0.0026%
<5027> AnyMind 616500 146336.04 79.4% 0.199%
<4412> サイエンスアーツ 44600 34842.48 78.06% 0.0361%
<4977> ニッタゼラチン 86100 56002.4 73.04% 0.1129%
<2090> NZAM米7H 804 1434.185 71.42% -0.0025%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク