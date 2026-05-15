*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2三精テクノロジー、ブロードエンター、レナサイエンスなど

銘柄名<コード>14日終値⇒前日比

ギフティ＜4449＞ 1040 -170

第1四半期大幅減益決算となり。

A＆Dホロン＜7745＞ 2468 -500

今期経常減益見通しをマイナス視。

インテリジェント ウェイブ＜4847＞ 938 -142

今期経常益は下方修正。

セグエグループ＜3968＞ 552 -88

13日は好決算発表で急伸も。

三菱マテリアル＜5711＞ 5362 -738

構造改革実施で今期は大幅減益見通し。

大日本印刷＜7912＞ 2895.5 -368.5

前期決算の下振れ着地などをマイナス視へ。

三井不動産＜8801＞ 1528 -169.5

コンセンサス下振れのガイダンスをマイナス視。

山一電機＜6941＞ 9890 -1290

順調決算発表だが出尽くし感に。

曙ブレーキ工業＜7238＞ 120 -12

13日は決算発表後に上ヒゲ残す展開で。

三井金属＜5706＞ 50660 -4240

大幅減益見通しをマイナス視。

日本製鋼所＜5631＞ 8076 -730

今期ガイダンスは市場想定を下回る。

東ソー＜4042＞ 2618 -150.5

ガイダンス未定で不透明感残す。

JMDC＜4483＞ 2646 -171

突っ込み警戒感で押し目買い優勢も。

住友不動産＜8830＞ 4418 -452

堅調決算も自社株買い期待などは後退か。

東京建物＜8804＞ 3345 -229

第1四半期大幅減益決算を嫌気。

テクセンドフォトマスク＜429A＞ 4365 -390

今期増益見通しだがコンセンサス下振れ。

カプコン＜9697＞ 3049 -247

業績見通しはコンセンサスを下振れ。

沖電気工業＜6703＞ 3165 -300

決算受けた13日は長い上ヒゲ残し。

カナミックネットワーク＜3939＞ 510 -36

上半期決算サプライズ限定的で。

淺沼組＜1852＞ 858 -64

前期経常益は事前予想下振れ。

J－MAX<3422> 500 +80

前期上振れ着地で今期も大幅増益見通し。

三相電機<6518> 1675 +300

今期の大幅増益見通しを好感へ。

UEX<9888> 925 +150

今期業績ガイダンスや自社株買い評価か。

ウェルディッシュ<2901> 212 +50

遅延していた半期報告書を提出。

サニーサイド<2180> 1315 +268

アカツキが1320円でTOBを実施。

三精テクノロジー<6357> 2632 +500

増益・増配見通しや自社株買い実施で。

日本ドライ<1909> 3725 +700

ALSOKのTOB価格3730円にサヤ寄せ。

シリコンスタジオ<3907> 870 +150

フィジカルAI事業本格始動を引き続き材料視。

テクノフレックス<3449> 6000 +770

第1四半期の大幅経常増益決算で。

ダイドーリミテッド<3205> 762 +100

今期は大幅増益見通しで。

ブロードエンター<4415> 1435 +300

第1四半期営業利益が前年同期比3.2倍。

ムービン<421A> 2563 +284

26年12月期業績予想を上方修正。

ステラファーマ<4888> 411 -68

営業損益が前期7.48億円の赤字・今期6.96億円の赤字予想。

データHR<3628> 638 +38

営業利益が前期0.22億円に対し今期4.00億円予想で13日ストップ高。14日も買い先行だが上値は重い。

フリー<4478> 2151 -204

第3四半期累計の営業利益47.4％減。上期の38.8％減から減益幅拡大。

レナサイエンス<4889> 1721 +300

引き続きPAI-1阻害薬の第2相医師主導治験開始が手掛かり。

イーディーピー<7794> 1129 -201

営業損益が前期13.60億円の赤字・今期2.83億円の赤字予想。

エクサウィザーズ<4259> 967 +56

27年3月期営業利益が44.3％増予想で配当実施も発表し13日急伸。14日も買い優勢。

アミタHD<2195> 408 -54

第1四半期営業利益64.4％減。

トヨコー<341A> 1980 -70

営業利益が前期2.0倍・今期25.6％増予想。《CS》