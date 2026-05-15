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前日に動いた銘柄 part2三精テクノロジー、ブロードエンター、レナサイエンスなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2三精テクノロジー、ブロードエンター、レナサイエンスなど
銘柄名<コード>14日終値⇒前日比
ギフティ＜4449＞ 1040 -170
第1四半期大幅減益決算となり。
A＆Dホロン＜7745＞ 2468 -500
今期経常減益見通しをマイナス視。
インテリジェント ウェイブ＜4847＞ 938 -142
今期経常益は下方修正。
セグエグループ＜3968＞ 552 -88
13日は好決算発表で急伸も。
三菱マテリアル＜5711＞ 5362 -738
構造改革実施で今期は大幅減益見通し。
大日本印刷＜7912＞ 2895.5 -368.5
前期決算の下振れ着地などをマイナス視へ。
三井不動産＜8801＞ 1528 -169.5
コンセンサス下振れのガイダンスをマイナス視。
山一電機＜6941＞ 9890 -1290
順調決算発表だが出尽くし感に。
曙ブレーキ工業＜7238＞ 120 -12
13日は決算発表後に上ヒゲ残す展開で。
三井金属＜5706＞ 50660 -4240
大幅減益見通しをマイナス視。
日本製鋼所＜5631＞ 8076 -730
今期ガイダンスは市場想定を下回る。
東ソー＜4042＞ 2618 -150.5
ガイダンス未定で不透明感残す。
JMDC＜4483＞ 2646 -171
突っ込み警戒感で押し目買い優勢も。
住友不動産＜8830＞ 4418 -452
堅調決算も自社株買い期待などは後退か。
東京建物＜8804＞ 3345 -229
第1四半期大幅減益決算を嫌気。
テクセンドフォトマスク＜429A＞ 4365 -390
今期増益見通しだがコンセンサス下振れ。
カプコン＜9697＞ 3049 -247
業績見通しはコンセンサスを下振れ。
沖電気工業＜6703＞ 3165 -300
決算受けた13日は長い上ヒゲ残し。
カナミックネットワーク＜3939＞ 510 -36
上半期決算サプライズ限定的で。
淺沼組＜1852＞ 858 -64
前期経常益は事前予想下振れ。
J－MAX<3422> 500 +80
前期上振れ着地で今期も大幅増益見通し。
三相電機<6518> 1675 +300
今期の大幅増益見通しを好感へ。
UEX<9888> 925 +150
今期業績ガイダンスや自社株買い評価か。
ウェルディッシュ<2901> 212 +50
遅延していた半期報告書を提出。
サニーサイド<2180> 1315 +268
アカツキが1320円でTOBを実施。
三精テクノロジー<6357> 2632 +500
増益・増配見通しや自社株買い実施で。
日本ドライ<1909> 3725 +700
ALSOKのTOB価格3730円にサヤ寄せ。
シリコンスタジオ<3907> 870 +150
フィジカルAI事業本格始動を引き続き材料視。
テクノフレックス<3449> 6000 +770
第1四半期の大幅経常増益決算で。
ダイドーリミテッド<3205> 762 +100
今期は大幅増益見通しで。
ブロードエンター<4415> 1435 +300
第1四半期営業利益が前年同期比3.2倍。
ムービン<421A> 2563 +284
26年12月期業績予想を上方修正。
ステラファーマ<4888> 411 -68
営業損益が前期7.48億円の赤字・今期6.96億円の赤字予想。
データHR<3628> 638 +38
営業利益が前期0.22億円に対し今期4.00億円予想で13日ストップ高。14日も買い先行だが上値は重い。
フリー<4478> 2151 -204
第3四半期累計の営業利益47.4％減。上期の38.8％減から減益幅拡大。
レナサイエンス<4889> 1721 +300
引き続きPAI-1阻害薬の第2相医師主導治験開始が手掛かり。
イーディーピー<7794> 1129 -201
営業損益が前期13.60億円の赤字・今期2.83億円の赤字予想。
エクサウィザーズ<4259> 967 +56
27年3月期営業利益が44.3％増予想で配当実施も発表し13日急伸。14日も買い優勢。
アミタHD<2195> 408 -54
第1四半期営業利益64.4％減。
トヨコー<341A> 1980 -70
営業利益が前期2.0倍・今期25.6％増予想。《CS》
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