*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1フルヤ金属、メイコー、ユニオンツールなど

銘柄名<コード>14日終値⇒前日比

鹿島＜1812＞ 6187 -290

27年3月期営業利益16.9％減予想。

ニッスイ＜1332＞ 1315.5 +130

営業利益は前期27.2％増・今期5.1％増予想。

発行済株式数の2.29％の自社株消却も発表。

ローランド＜7944＞ 4450 +280

第1四半期営業利益35.0％増。

ホンダ＜7267＞ 1320 +48

営業損益が前期4143億円の赤字だが今期5000億円の黒字予想。

オープンワーク＜5139＞ 959 +57

第1四半期営業利益55.4％増。

トヨクモ＜4058＞ 2020 +145

第1四半期営業利益80.5％増。

デクセリアルズ＜4980＞ 3149 +500.5

中計目標値の引き上げを材料視。

CKサンエツ＜5757＞ 4930 +700

今期経常益は大幅増益見通しに。

オプテックスG＜6914＞ 3865 +700

第1四半期の大幅増益決算を好感。

フルヤ金属＜7826＞ 10630 +1500

業績・配当予想を再度の大幅上方修正へ。

日本エム・ディ・エム＜7600＞ 530 +80

再編思惑によるプレミアム期待が先行。

メイコー＜6787＞ 38650 +7000

今期は一段と増益率拡大のガイダンスに。

ユニオンツール＜6278＞ 22360 +4000

増産が順調に進み業績予想を上方修正。

丸一鋼管＜5463＞ 1793 +300

増配や自社株買いなども評価材料に。

大紀アルミニウム工業所＜5702＞ 1787 +184

今期も連続大幅増益見通しで。

日本マイクロニクス＜6871＞ 16570 +2070

上半期業績予想を上方修正。

アジアパイル＜5288＞ 1644 +225

連続増益や増配見通しをポジティブ視。

ワイエイシイ＜6298＞ 1441 +221

今期の高い業績変化率を材料視。

芝浦メカトロニクス＜6590＞ 5710 +640

13日発表の決算見直しが優勢に。

ダイキョーニシカワ＜4246＞ 1046 +150

増配や自社株買いなど株主還元評価で。

東海カーボン<5301> 1585 +247

通期予想は上方修正で増配も発表。

新東工業<6339> 1142 +150

前期上振れ着地や今期大幅増益見通しで。

アズビル<6845> 1545.5 +140

増配や自社株買いなど株主還元を評価。

ローム<6963> 4357 +357

13日には決算説明会を開催へ。

ブロードリーフ<3673> 952 +110

第1四半期の高い業績変化率を好感。

住友大阪セメント<5232> 5180 +567

静電チャックの回復基調などを評価。

SCREEN<7735> 12205 +990

前期業績上振れ着地や増配計画など評価。

椿本チエイン<6371> 2798 +354

今期は想定を上回る増益見通しに。

日本ケミコン<6997> 3415 +235

ショートカバーが優勢の展開か。

Appier Group<4180> 1057 +56

第1四半期は高い業績変化率に。

レノバ<9519> 1302 +82

コンセンサスを上回る増益ガイダンスに。

小田急電鉄<9007> 1705.5 +144.5

増配や自社株買いなど株主還元強化で。

FIG<4392> 760 +25

13日急反落から押し目買い優勢に。

ルネサスエレクトロニクス<6723> 3854 +279

米ハイテク株高の流れ支援に。

ニデック<6594> 2687 +252

品質不正問題を受けて13日は大幅安。

ファナック<6954> 8036 +356

13日には新技術説明会を開催。

センコーグループホールディングス<9069> 2006 +156.5

モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価引き上げ。

イーレックス<9517> 962 +51

今期ガイダンス未定で13日は下げたが。

森永乳業<2264> 4670 +406

13日は減益ガイダンス受けて急落も。

SREHD<2980> 3225 -700

今期見通しは市場予想小幅下振れで売り先行に。《CS》