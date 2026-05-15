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前日に動いた銘柄 part1フルヤ金属、メイコー、ユニオンツールなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1フルヤ金属、メイコー、ユニオンツールなど
銘柄名<コード>14日終値⇒前日比
鹿島＜1812＞ 6187 -290
27年3月期営業利益16.9％減予想。
ニッスイ＜1332＞ 1315.5 +130
営業利益は前期27.2％増・今期5.1％増予想。
発行済株式数の2.29％の自社株消却も発表。
ローランド＜7944＞ 4450 +280
第1四半期営業利益35.0％増。
ホンダ＜7267＞ 1320 +48
営業損益が前期4143億円の赤字だが今期5000億円の黒字予想。
オープンワーク＜5139＞ 959 +57
第1四半期営業利益55.4％増。
トヨクモ＜4058＞ 2020 +145
第1四半期営業利益80.5％増。
デクセリアルズ＜4980＞ 3149 +500.5
中計目標値の引き上げを材料視。
CKサンエツ＜5757＞ 4930 +700
今期経常益は大幅増益見通しに。
オプテックスG＜6914＞ 3865 +700
第1四半期の大幅増益決算を好感。
フルヤ金属＜7826＞ 10630 +1500
業績・配当予想を再度の大幅上方修正へ。
日本エム・ディ・エム＜7600＞ 530 +80
再編思惑によるプレミアム期待が先行。
メイコー＜6787＞ 38650 +7000
今期は一段と増益率拡大のガイダンスに。
ユニオンツール＜6278＞ 22360 +4000
増産が順調に進み業績予想を上方修正。
丸一鋼管＜5463＞ 1793 +300
増配や自社株買いなども評価材料に。
大紀アルミニウム工業所＜5702＞ 1787 +184
今期も連続大幅増益見通しで。
日本マイクロニクス＜6871＞ 16570 +2070
上半期業績予想を上方修正。
アジアパイル＜5288＞ 1644 +225
連続増益や増配見通しをポジティブ視。
ワイエイシイ＜6298＞ 1441 +221
今期の高い業績変化率を材料視。
芝浦メカトロニクス＜6590＞ 5710 +640
13日発表の決算見直しが優勢に。
ダイキョーニシカワ＜4246＞ 1046 +150
増配や自社株買いなど株主還元評価で。
東海カーボン<5301> 1585 +247
通期予想は上方修正で増配も発表。
新東工業<6339> 1142 +150
前期上振れ着地や今期大幅増益見通しで。
アズビル<6845> 1545.5 +140
増配や自社株買いなど株主還元を評価。
ローム<6963> 4357 +357
13日には決算説明会を開催へ。
ブロードリーフ<3673> 952 +110
第1四半期の高い業績変化率を好感。
住友大阪セメント<5232> 5180 +567
静電チャックの回復基調などを評価。
SCREEN<7735> 12205 +990
前期業績上振れ着地や増配計画など評価。
椿本チエイン<6371> 2798 +354
今期は想定を上回る増益見通しに。
日本ケミコン<6997> 3415 +235
ショートカバーが優勢の展開か。
Appier Group<4180> 1057 +56
第1四半期は高い業績変化率に。
レノバ<9519> 1302 +82
コンセンサスを上回る増益ガイダンスに。
小田急電鉄<9007> 1705.5 +144.5
増配や自社株買いなど株主還元強化で。
FIG<4392> 760 +25
13日急反落から押し目買い優勢に。
ルネサスエレクトロニクス<6723> 3854 +279
米ハイテク株高の流れ支援に。
ニデック<6594> 2687 +252
品質不正問題を受けて13日は大幅安。
ファナック<6954> 8036 +356
13日には新技術説明会を開催。
センコーグループホールディングス<9069> 2006 +156.5
モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価引き上げ。
イーレックス<9517> 962 +51
今期ガイダンス未定で13日は下げたが。
森永乳業<2264> 4670 +406
13日は減益ガイダンス受けて急落も。
SREHD<2980> 3225 -700
今期見通しは市場予想小幅下振れで売り先行に。《CS》
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