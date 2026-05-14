*22:32JST 【市場反応】米4月小売売上高は予想通り、輸入インフレ加速でドル買い優勢

米商務省が発表した4月小売売上高は前月比＋0.5％と、予想通り3月＋1.6％から伸びが鈍化した。1月来で最低。国内総生産（GDP）の算出に用いられるコントロールグループは前月比＋0.5％と、3月＋0.8％から鈍化も予想を上回った。

同時刻に発表された米4月輸入物価指数は前月比＋1.9％と、3月＋0.9％から伸びが予想以上に加速した。22年3月来で最高と輸入インフレ加速を示した。

米先週分新規失業保険申請件数（5/9）は前週比1.2万件増の21.1万件と、予想20.5万件を上回った。ほぼ1カ月ぶり高水準。失業保険継続受給者数（5/2）は178.2万人と、前回175.8万人から予想以上に増加した。ただ、

引き続き低水準を維持。

ドルは堅調推移を維持した。ドル・円は157円90銭から157円99銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1705ドルから1.1692ドルまで下落、ポンド・ドルは1.3517ドルから1.3500ドルまで下落した。

【経済指標】

・米・4月小売売上高：前月比＋0.5％（予想：前月比＋0.5％、3月：＋1.6％←＋1.7％）

・米・4月小売売上高(自動車除く)：前月比＋0.7％（予想：+0.7％、3月：＋1.9％）

・米・4月輸入物価指数：前月比＋1.9％（予想：＋1.0％、3月＋0.9％←＋0.8％）

・米・先週分新規失業保険申請件数（5/9）：21.1万件（予想：20.5万件、前回：＋19.9万件←20万件）

・米・失業保険継続受給者数（5/2）：178.2万人（予想：178万人、前回：175.8万人←176.6万人《KY》