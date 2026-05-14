*18:37JST フルハシEPO---資本コストと株価を意識した経営対応を更新

フルハシEPO＜9221＞は13日、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について現状分析を行い、改善に向けた今後の方針を発表した。

同社は株主資本コストを概ね6～8％と認識しており、ROEは継続的に資本コストを上回って推移しているほか、PBRも安定的に1倍超の水準を維持しているとした。

一方で、新規拠点建設など量的拡大に伴い、内部留保の蓄積によって中長期的にROE低下が予想されると説明した。これに対し、中日本エリアや東日本エリアを中心とした再資源化工場の新設・増強を進め、収益力向上を図る方針を示した。

また、中期経営計画期間を2年延長し、2030年3月期を最終年度として売上高140.00億円、営業利益25.00億円を目標に設定した。ROE15％超の達成を目指すほか、配当方針として連結配当性向35％以上を目安とし、中期経営計画期間中は累進配当を基本とする。さらに、2026年3月期末を初回基準とした株主優待制度を導入し、2026年3月期末配当は1株当たり15円を予定している。

加えて、IR活動を強化しており、機関・個人投資家向けに半期ごとの決算説明会を開催するほか、機関投資家との個別ミーティング強化、年2回程度の個人投資家向け説明会やイベント参加、統合報告書などIR情報の継続発信を実施する。投資家との建設的な対話を通じて企業価値向上を図る。《KA》