*18:24JST FCE---主体性と生産性向上へAI組織活用研修・コンサルティングの提供を開始

FCE＜9564＞は13日、AI研修、生成AI活用コンサルティング、AIエージェント導入支援、「Smart Boarding」による定着支援を組み合わせた「AI組織活用研修・コンサルティング」の提供を開始すると発表した。

企業におけるAI活用を、研修から実務導入、運用定着まで一気通貫で支援する点が特徴となる。

同サービスでは、「LEARN」「USE」「GROW」の3段階で支援を行う。「LEARN」ではAIを主体的に使う人材育成を目的に研修やワークショップを展開し、「USE」では最適なAIツールの選定や業務導入を支援するコンサルティングを提供する。「GROW」では「Smart Boarding」を活用した継続学習や定着支援を行い、組織全体のAI活用水準向上を図る。

また、同社は試験提供を通じて蓄積した顧客ニーズや実践知を活用し、企業の「主体性」と「生産性」を高め、人材資本の最大化に貢献するとしている。生成AI活用が拡大する中、現場での実装から定着までを包括的に支援するサービスとして展開する。《AT》