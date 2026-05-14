*18:13JST ドリーム・アーツ---SmartDB、SaaS型ワークフロー市場で5年連続首位

ドリーム・アーツ＜4811＞は13日、業務デジタル化クラウド「SmartDB(スマートデービー)」」が、2025年のSaaS型ワークフロー市場において市場シェア28.0%を獲得し、5年連続でシェアNo.1となったと発表した。

従業員数1,000名以上の大企業市場ではシェア51.9%を占め、同分野でも首位を維持した。民間調査機関によると、2025年のSaaS型ワークフロー市場規模はライセンス売上高ベースで105.55億円となり、前年比32.9%増と高成長が続いている。2028年には181.00億円規模まで拡大する見通しも示された。中堅・大企業においては、すでに既存オンプレミス型ワークフローからSaaSへの移行需要や、ERPや基幹システム更新に伴う周辺業務のノーコード化需要が拡大しているという。

SmartDBは、複雑なワークフロー設定や細かな権限管理、高度なセキュリティ機能などを標準機能として備えている点が評価されている。また、他社SaaS製品との連携性にも優れ、財務会計や生産管理などERPフロントシステム領域まで活用範囲を広げていることに加え、業務データを構造化して蓄積できる特性を生かしたAI活用基盤としての需要も高まっている。2026年4月には新オプション「SmartDB Practical AI」の提供を開始し、大企業におけるAI活用支援を本格化しており、2026年5月にはAI活用知識を認定する「PA認定」制度も公開し、デジタル人材育成支援を強化している。《KA》