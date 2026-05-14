*17:05JST 東京為替：ドル・円は底堅い、158円に接近

14日の東京市場でドル・円は底堅い。原油高のほか米インフレ圧力を意識したドル買いが先行し、一時157円99銭まで上値を伸ばした。日本の為替介入への警戒感から短期的に円買い優勢となり157円56銭まで失速したが、夕方にかけて再び158円を目指す展開。

・ユ-ロ・円は185円04銭から184円57銭まで下落。

・ユ-ロ・ドルは1.1706ドルから1.1721ドルまで値を上げた。

・日経平均株価：始値63,263.46円、高値63,799.32円、安値62,654.05円、終値62,654.05円(前日比618.06円安)

・17時時点：ドル・円157円90-00銭、ユ-ロ・円184円80-90銭

【要人発言】

・習中国国家主席

「台湾問題は米中関係でもっとも重要」

「主要課題についての意見交換、楽しみにしている」

「米中の共通の利益は相違点より大きい」

「我々はパートナーであるべき」

「2026年を米中関係の象徴的な年に」

・増日銀審議委員

「実質金利がマイナスという状況、早く解消すべき」

「円安背景の物価高、基調的な物価上昇率に影響する可能性がないか十分に留意」

「景気下振れの兆しが数字に表れないなら、できる限り早い段階での利上げが望ましい」

・トランプ米大統領

「米中関係はかつてなく良好になる」

・カナダ銀行(議事要旨)

「金融政策、ショック発生時点の経済状況、そのショックの持続性に左右される」

「引き締め幅はエネルギー部門への投資や為替レートの反応などの動向次第」

【経済指標】

・日・4月マネーストックM2：前年比+2.3％（3月：+2.0％）

・英・1-3月期国内総生産速報値：前年比+1.1％（予想：+0.8％）

・英・3月鉱工業生産：前月比-0.2％（予想：-0.3％）

・英・3月商品貿易収支：-272.18億ポンド（2月：-187.91億ポンド→-227.99憶ポンド）《TY》