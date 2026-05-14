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東証グロ－ス指数は大幅反落、東京市場全体にリスク回避ムード
*17:05JST 東証グロ－ス指数は大幅反落、東京市場全体にリスク回避ムード
東証グロース市場指数 1030.75 -29.18／出来高 4億1355万株／売買代金 2178億円東証グロース市場250指数 803.52 -24.13／出来高 1億8268万株／売買代金 1979億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅反落。値下がり銘柄数は433、値上がり銘柄数は130、変わらずは28。
前日13日の米株式市場でダウ平均は反落。生産者物価指数（PPI）が約3年ぶりとなる大幅な伸びとなり、株価の重しとなる一方、中盤にかけ、原油価格が下落すると株価が下げ渋った。半導体のエヌビディアなどハイテクが支え、ナスダックは終日堅調に推移した。
今日のグロ－ス市場は売り優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は1.97％安となった。イラン情勢の先行き不透明感が継続し、原油価格や米長期金利が高止まりしていることが東京市場の株価の重しとなった。また、国内長期金利が上昇していることも新興市場の株価を抑える要因となった。さらに、朝方堅調だった日経平均が午後はマイナス圏で下げ幅を広げたこともあり、東京市場全体でリスク回避ムードが強まった。一方、新興市場企業の3月期決算発表が佳境となっており、好決算・好業績銘柄への物色意欲が株価下支え要因となったが、市場全体にリスク回避ムードが広がる中、積極的な買いは限定的で、今日の新興市場は終日軟調な展開となった。
個別では、第1四半期営業利益が64.4％減となったアミタHD＜2195＞、26年3月期営業利益が53.3％増と従来予想の93.5％増を下回ったAiロボティクス＜247A＞、第3四半期累計の営業利益が47.4％減と上期の38.8％減から減益幅が拡大したフリー＜4478＞、営業損益が前期13.60億円の赤字・今期2.83億円の赤字予想と発表したイーディーピー＜7794＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やパワーエックス＜485A＞が下落。値下がり率上位には、BlueMeme＜4069＞、ミーク＜332A＞などが顔を出した。
一方、第1四半期営業利益が80.5％増となったトヨクモ＜4058＞、26年12月期業績予想を上方修正したムービン＜421A＞、第1四半期営業利益が前年同期比3.2倍となったブロードエンター＜4415＞、引き続きPAI-1阻害薬の第2相医師主導治験開始が手掛かりとなったレナサイエンス＜4889＞が上げた。時価総額上位銘柄では、MTG＜7806＞やアストロスケール＜186A＞が上昇。値上がり率上位には、サクシード＜9256＞、プロパティDBK＜4389＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 9256|サクシード | 1424| 300| 26.69|
2| 4415|ブロードエンター | 1435| 300| 26.43|
3| 4889|レナサイエンス | 1721| 300| 21.11|
4| 421A|ムービン | 2563| 284| 12.46|
5| 4389|プロパティＤＢＫ | 863| 81| 10.36|
6| 6085|アキテクツＳＪ | 530| 47| 9.73|
7| 4486|ユナイト＆グロウ | 696| 56| 8.75|
8| 4058|トヨクモ | 2020| 145| 7.73|
9| 4427|ＥｄｕＬａｂ | 319| 22| 7.41|
10| 7806|ＭＴＧ | 7180| 460| 6.85|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4069|ＢｌｕｅＭｅｍｅ | 900| -300| -25.00|
2| 332A|ミーク | 1189| -389| -24.65|
3| 247A|Ａｉロボティクス | 1072| -300| -21.87|
4| 5599|Ｓ＆Ｊ | 1092| -299| -21.50|
5| 6173|アクアライン | 26| -5| -16.13|
6| 7794|イーディーピー | 1129| -201| -15.11|
7| 9272|ブティックス | 1465| -254| -14.78|
8| 4888|ステラファーマ | 411| -68| -14.20|
9| 5858|ＳＴＧ | 1275| -200| -13.56|
10| 4495|アイキューブド | 1920| -278| -12.65|《SK》
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