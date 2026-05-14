*16:44JST システムサポートホールディングス---3Qも2ケタ増収増益、主力のクラウド及びシステムインテグレーション事業が好調

システムサポートホールディングス＜4396＞は13日、2026年6月期第3四半期（25年7月-26年3月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比14.2%増の230.42億円、営業利益が同24.5%増の24.07億円、経常利益が同24.9%増の24.40億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同21.2%増の15.29億円となった。

クラウドインテグレーション事業の売上高は85.69億円（前年同期比19.9％増）、セグメント利益は12.79億円（同23.4％増）となった。顧客企業のDX需要の高まりを背景に、ServiceNowやGoogle Cloud等のクラウドサービスの移行・利用に係る技術支援が好調に推移した。

システムインテグレーション事業の売上高は113.34億円（前年同期比11.5％増）、セグメント利益は7.24億円（同39.4％増）となった。2025年7月に実施したM&Aや物流業向けの大型案件等が寄与した。

アウトソーシング事業の売上高は18.34億円（前年同期比3.9％増）、セグメント利益は2.77億円（同8.1％減）となった。データセンター関連で月額利用料等のストック売上が増加した一方、データ入力業務で受注が減少した影響があった。

プロダクト事業の売上高は8.93億円（前年同期比29.4％増）、セグメント利益は1.71億円（同39.3％増）となった。就業役者（勤怠・作業管理システム）及びSHIFTEE（クラウド型シフト管理システム）等の販売が好調に推移した。

海外事業の売上高は4.09億円（前年同期比0.6％増）、セグメント損失は0.05億円（前年同期はセグメント損失0.11億円）に改善した。事業譲受等によりシステムインテグレーション業務が増加した。

2026年6月期通期の連結業績予想については、売上高は前期比19.0%増の320.60億円、営業利益は同28.1%増の28.42億円、経常利益は同28.4%増の28.80億円、親会社株主に帰属する当期純利益は同25.7%増の18.32億円とする2月4日発表の修正計画を据え置いている。《KA》