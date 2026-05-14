*16:35JST 日経VI：低下、株価下落で高値警戒感が緩和

日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14日、前日比-1.55（低下率4.96％）の29.67と低下した。なお、高値は30.70、安値は29.67。昨日の米株式市場でダウ平均は4日ぶりに反落したが、ハイテク株が買われた流れを受け、今日の東京市場は取引開始後は買いが優勢となった。その後、取引開始後に日経225先物が伸び悩み、下げに転じたが、市場ではこのところの株価上昇で高値警戒感が意識されていたこともあり、今日の株価下落でボラティリティーの高まりを警戒するムードは緩和。日経VIは昨日の水準を下回って推移した。

【日経平均VIとは】

日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。《SK》