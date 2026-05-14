*16:28JST サスメド---「Medcle」保険収載了承で6月発売へ

サスメド＜4263＞は13日、不眠障害用プログラム「サスメド 不眠障害用アプリ Medcle」について、中央社会保険医療協議会総会において保険収載を了承されたと発表した。保険収載および発売は2026年6月1日(予定)。

同社は、2025年9月2日に厚生労働省から製造販売承認事項一部変更承認を取得し、同年9月4日に保険適用希望書を提出していた。日本国内における不眠障害領域のプログラム医療機器として初めて公的医療保険の適用を受ける。償還価格は24,100円に設定され、「プログラム医療機器等指導管理料」90点、導入期加算50点が準用技術料として適用される。

「Medcle」は、不眠障害患者向けに認知行動療法「CBT-I」を治療原理としたコンテンツを提供するスマートフォン向け治療用アプリで、9週間にわたりアプリの指示に従って利用することで不眠症状の改善を図る。従来の睡眠薬による薬物治療は即効性がある一方、副作用や治療中断後の効果減退が課題とされており、同アプリは非薬物治療の新たな選択肢として開発された。《KA》