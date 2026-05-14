*16:25JST アイキューブドシステムズ---3Qは2ケタ増収増益、営業利益・経常利益が10億円を突破

アイキューブドシステムズ＜4495＞は13日、2026年6月期第3四半期（25年7月-26年3月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比20.0%増の32.62億円、営業利益が同45.1%増の10.18億円、経常利益が同46.9%増の10.12億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同48.7%増の6.57億円となった。

CLOMO事業の売上高は32.62億円（前年同期比25.6％増）、営業利益は10.58億円（前年同期比46.5％増）となった。サービス別の内訳はCLOMO MDM売上高25.44億円、CLOMO SECURED APPs売上高1.18億円、その他売上高5.99億円である。

投資事業の売上高は0.00億円（前年同期は1.20億円）、営業損失は0.39億円（前年同期は0.20億円の損失）となった。ベンチャーキャピタル子会社であるアイキューブドベンチャーズを通じてアイキュー ブド1号投資事業有限責任組合を設立し、CVCとして投資活動を推進している。当第３四半期連結累計期間末時点の累計投資社数は9社となっている。

2026年6月期通期の連結業績予想について、売上高は前期比20.2%増の45.08億円、営業利益は同23.0%増の11.13億円、経常利益は同24.1%増の10.89億円、親会社株主に帰属する当期純利益は同25.9%増の7.03億円とする期初計画を据え置いている。《KA》