*16:10JST デリカフーズホールディングス---26年3月期は増収・大幅増益、主力の青果物事業が大幅増益を達成

デリカフーズホールディングス＜3392＞は13日、2026年3月期連結決算を発表した。売上高が前期比5.9%増の622.19億円、営業利益が同161.9%増の21.09億円、経常利益が同145.7%増の21.72億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同179.6%増の15.15億円となった。

青果物事業の売上高は609.76億円（前期比5.4％増）、セグメント利益は20.33億円（同145.8％増）の大幅増益となった。インバウンドを含めた外食需要の堅調な推移、人手不足を背景とするカット野菜需要の高まりに加え、グループ総合力を活かした提案型営業の強化を図った。

物流事業は売上高54.21億円（前期比10.7％増）、セグメント利益1.20億円（同15.1％減）となった。主要な荷主であるデリカフーズの売上高が順調に推移し、加えてグループ以外への販売も強化した。

研究開発・分析作業は売上高0.73億円（前期比18.4％減）、セグメント損失0.12億円（前期は0.12億円の利益）となった。受託分析事業の獲得が伸び悩んだ。

持株会社は売上高10.83億円（前期比26.2％増）、セグメント利益2.39億円（同143.4％増）となった。

2027年3月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比7.7%増の670.00億円、営業利益が同13.8%増の24.00億円、経常利益が同17.4%増の25.50億円、親会社に帰属する当期純利益が同15.5%増の17.50億円を見込んでいる。《KA》