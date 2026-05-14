*15:46JST 5月14日本国債市場：債券先物は128円69銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年6月限

寄付128円86銭 高値128円94銭 安値128円64銭 引け128円69銭

2年 1.381％

5年 1.930％

10年 2.606％

20年 3.511％



14日の債券先物6月限は128円86銭で取引を開始し、128円69銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.97％、10年債は4.46％、30年債は5.03％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は3.08％、英国債は5.06％、オーストラリア10年債は5.01％、NZ10年債は4.72％近辺で推移。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・15：00 英・1-3月期国内総生産速報値（予想：前年比＋0.8％）

・15：00 英・3月鉱工業生産（予想：前月比－0.3％）

・15：00 米・3月商品貿易収支（2月：－187.91億ポンド）

・21：30 米・4月小売売上高（予想：前月比＋0.6％）

・21：30 米・前週分新規失業保険申請件数（予想：20.6万件）

・23：00 米・3月企業在庫（予想：前月比＋0.9％）

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》