*15:35JST ｎｍｓホールディングス---2026年3月期連結業績予想と実績値との差異及び為替差益計上を公表

ｎｍｓホールディングス＜2162＞は12日、2026年3月期連結業績予想と実績値との差異を発表した。また、2026年3月期第4四半期連結会計期間(2026年1月1日-2026年3月31日)において、営業外収益として為替差益を計上したと発表した。

実績は、売上高が前回予想比0.1%増の756.60億円、営業利益が同13.0%増の16.95億円、経常利益が同23.0%増の12.30億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同54.2%増の3.08億円となった。1株当たり当期純利益は16.07円。

販売費及び一般管理費の抑制などが寄与し、営業利益は前回予想を上回った。また、営業利益の改善に加え、2026年3月期第4四半期連結会計期間において、為替差益4.98億円を営業外収益として計上した。主に海外子会社向けグループ内貸付金の評価替えや、海外子会社間取引によるものとしている。《KA》