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出来高変化率ランキング（13時台）～ムービン、第一建設などがランクイン

2026年5月14日 13:52

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記事提供元：フィスコ

*13:52JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ムービン、第一建設などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[5月15日　13:13　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜6357＞ 三精テクノ　　　　 　223300 　52101.46　 271.29% 0.2345%
＜8283＞ PALTAC　　　 　786400 　494829.94　 266.45% 0.0449%
＜450A＞ SSSPヘ有　　　 　7490 　642.908　 253.25% 0.0058%
＜421A＞ ムービン　　　　　 　430900 　114743.68　 247.70% 0.1452%
＜3936＞ グロバルウェ　　　 　8977200 　251189.4　 243.05% -0.0436%
＜3205＞ ダイドリミ　　　　 　1016600 　103367.68　 236.15% 0.1268%
＜3968＞ セグエ　　　　　　 　2576500 　185972.12　 222.58% -0.1078%
＜6298＞ ワイエイシイHD　 　1037500 　208556.64　 217.86% 0.1745%
＜1909＞ 日本ドライ　　　　 　1690200 　970700.28　 201.52% 0.2314%
＜1799＞ 第一建設　　　　　 　166300 　97377.7　 195.31% -0.1778%
＜3676＞ デジハHD　　　　 　357400 　53214.94　 191.40% -0.0699%
＜6339＞ 新東工　　　　　　 　499000 　104415.6　 191.01% 0.1512%
＜2901＞ ウェルディッシ　　 　1760000 　72335.92　 190.07% 0.3086%
＜5288＞ アジアパイル　　　 　630700 　202032.8　 185.96% 0.1775%
＜3932＞ アカツキ　　　　　 　286600 　185456.7　 179.24% 0.0873%
＜5957＞ 日東精　　　　　　 　465100 　95438.6　 174.58% 0%
＜341A＞ トヨコー　　　　　 　180500 　79406.26　 166.62% 0.0082%
＜4246＞ DNC　　　　　　 　1496400 　338169.98　 165.82% 0.1674%
＜2270＞ 雪印メグ　　　　　 　686300 　505583　 163.58% 0.0772%
＜2540＞ 養命酒　　　　　　 　51300 　78631.9　 159.24% 0.0012%
<4293> セプテーニHD　　 　1942500 　216622.86　 159.14% 0.0935%
<6330> 洋エンジ　　　　　 　5741500 　3141885.74　 156.99% 0.0478%
<5702> 大紀アルミ　　　　 　954400 　421434.4　 153.92% 0.1609%
<5592> くすり窓　　　　　 　92700 　71877.06　 150.09% 0.0118%
<4064> カーバイド　　　　 　177800 　143386.86　 143.04% 0.0669%
<3939> カナミックN　　　 　629200 　86145.2　 140.86% -0.0586%
<6284> ASB機械　　　　 　113400 　270814.8　 140.23% 0.1221%
<9332> NISSOHD　　 　349300 　58802.36　 135.66% -0.0434%
<3449> テクノフレックス　 　358400 　636359.4　 135.50% 0.1663%
<2247> iF500H無　　 　78940 　43133.815　 135.27% 0.0137%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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