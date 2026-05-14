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出来高変化率ランキング（13時台）～ムービン、第一建設などがランクイン
*13:52JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ムービン、第一建設などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月15日 13:13 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜6357＞ 三精テクノ 223300 52101.46 271.29% 0.2345%
＜8283＞ PALTAC 786400 494829.94 266.45% 0.0449%
＜450A＞ SSSPヘ有 7490 642.908 253.25% 0.0058%
＜421A＞ ムービン 430900 114743.68 247.70% 0.1452%
＜3936＞ グロバルウェ 8977200 251189.4 243.05% -0.0436%
＜3205＞ ダイドリミ 1016600 103367.68 236.15% 0.1268%
＜3968＞ セグエ 2576500 185972.12 222.58% -0.1078%
＜6298＞ ワイエイシイHD 1037500 208556.64 217.86% 0.1745%
＜1909＞ 日本ドライ 1690200 970700.28 201.52% 0.2314%
＜1799＞ 第一建設 166300 97377.7 195.31% -0.1778%
＜3676＞ デジハHD 357400 53214.94 191.40% -0.0699%
＜6339＞ 新東工 499000 104415.6 191.01% 0.1512%
＜2901＞ ウェルディッシ 1760000 72335.92 190.07% 0.3086%
＜5288＞ アジアパイル 630700 202032.8 185.96% 0.1775%
＜3932＞ アカツキ 286600 185456.7 179.24% 0.0873%
＜5957＞ 日東精 465100 95438.6 174.58% 0%
＜341A＞ トヨコー 180500 79406.26 166.62% 0.0082%
＜4246＞ DNC 1496400 338169.98 165.82% 0.1674%
＜2270＞ 雪印メグ 686300 505583 163.58% 0.0772%
＜2540＞ 養命酒 51300 78631.9 159.24% 0.0012%
<4293> セプテーニHD 1942500 216622.86 159.14% 0.0935%
<6330> 洋エンジ 5741500 3141885.74 156.99% 0.0478%
<5702> 大紀アルミ 954400 421434.4 153.92% 0.1609%
<5592> くすり窓 92700 71877.06 150.09% 0.0118%
<4064> カーバイド 177800 143386.86 143.04% 0.0669%
<3939> カナミックN 629200 86145.2 140.86% -0.0586%
<6284> ASB機械 113400 270814.8 140.23% 0.1221%
<9332> NISSOHD 349300 58802.36 135.66% -0.0434%
<3449> テクノフレックス 358400 636359.4 135.50% 0.1663%
<2247> iF500H無 78940 43133.815 135.27% 0.0137%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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