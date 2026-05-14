後場の日経平均は169円高でスタート、芝浦やマイクロニクスなどが上昇



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;63441.50;+169.39TOPIX;3901.13;-18.35



[後場寄り付き概況]

後場の日経平均は前日比169.39円高の63441.50円と、前引け（63448.87円）とほぼ同水準でタート。ランチタイム中の日経225先物は63390円-63560円のレンジでもみ合い。ドル・円は1ドル＝157.90-158.00円と午前9時頃から10銭ほど円安・ドル高水準。アジア市況は上海総合指数が小高く始まった後に下げに転じ1.0％ほど下落している一方、香港ハンセン指数は上昇して始まった後に伸び悩み0.3％ほど上昇している。後場の日経平均は前引けとほぼ同水準で始まった。日経平均は引き続き高値警戒感が意識され、売りが出やすいもよう。一方、国内主要企業の3月決算発表が佳境となっており、好決算・好業績銘柄への物色意欲が株価支援要因となっているもよう、

セクターでは、水産・農林業、ガラス土石製品、パルプ・紙が上昇率上位となっている一方、不動産業、建設業、その他金融業が下落率上位となっている。東証プライム市場の売買代金上位では、芝浦＜6590＞、マイクロニクス＜6871＞、スクリーンHD＜7735＞、ローム＜6963＞、ニデック＜6594＞、ルネサス＜6723＞、ファナック＜6954＞、太陽誘電＜6976＞、TDK＜6762＞、KOKUSAI＜6525＞が高い。一方、川崎重＜7012＞、IHI＜7013＞、三菱重＜7011＞、ソニーG＜6758＞、三井金属＜5706＞、NEC＜6701＞、住友電工＜5802＞、任天堂＜7974＞、ハーモニック＜6324＞、ソフトバンクG＜9984＞が下落している。《CS》