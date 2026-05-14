*13:03JST ミロク情報サービス---「九州オフィス業務支援EXPO」へ出展

ミロク情報サービス＜9928＞は13日、2026年6月3日（水）～4日（木）の2日間、マリンメッセ福岡で開催される「九州イノベーションWEEK」内の専門展「九州オフィス業務支援EXPO」に出展することを発表した。

「九州イノベーションWEEK」は、「DX」「防災・災害対策」「自治体の課題解決」「GX・脱炭素推進」など、企業の経営課題から自治体の社会課題の解決まで九州の未来を変える技術・ソリューションが一堂に会するビジネス展示会である。課題別に4つの専門展で構成されており、同社はオフィスDX・働き方改革をテーマとする「九州オフィス業務支援EXPO」に出展する。

同社はこの展示会で、他社サービスとのAPI連携やAIによる自動仕訳等により業務のDXを推進する中堅企業向けERPシステム「Galileopt DX（ガリレオプト ディーエックス）」や、中規模・中小企業向けERPシステム「MJSLINK DX（エムジェイエスリンク ディーエックス）」など、経営資源の最適化や経営情報の可視化により迅速な経営判断をサポートする企業規模に応じたERPソリューションを用意している。

また、デジタルインボイスの送受信や適格請求書（インボイス）の電子化に対応するクラウドサービス「Edge Tracker（エッジ トラッカー） 電子請求書」や、マルチデバイス対応で勤怠・経費・給与などの管理を効率化する従業員向けクラウドサービス「Edge Tracker 経費精算・勤怠管理・給与明細参照・年末調整申告」など、それぞれの分野において業務効率化とDX推進を支援する各種ソリューションを紹介する。《KT》