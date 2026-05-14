*12:40JST 東京為替：ドル・円は小じっかり、158円に接近

14日午前の東京市場でドル・円は小じっかりの値動きとなり、157円71銭から157円97銭まで小幅に値を上げた。原油相場の高止まりや米インフレ圧力が意識され、ドル買いに振れやすい地合いが続く。ただ、日本の為替介入への警戒感から158円手前で上値が重い。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円71銭から157円97銭、ユ-ロ・円は184円85銭から185円01銭、ユ-ロ・ドルは1.1711ドルから1.1718ドル。

【要人発言】

・習中国国家主席

「主要課題についての意見交換、楽しみにしている」

「米中の共通の利益は相違点より大きい」

「我々はパートナーであるべき」

「2026年を米中関係の象徴的な年に」

・トランプ米大統領

「米中関係はかつてなく良好になる」

・カナダ銀行(議事要旨)

「金融政策、ショック発生時点の経済状況、そのショックの持続性に左右される」

「引き締め幅はエネルギー部門への投資や為替レートの反応などの動向次第」

【経済指標】

・日・4月マネーストックM2：前年比+2.3％（3月：+2.0％）《TY》