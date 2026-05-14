*12:39JST 日経平均は3日続伸、アドバンテストが1銘柄で約244円分押し上げ

14日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり90銘柄、値下がり133銘柄、変わらず2銘柄となった。

日経平均は続伸。176.76円高の63448.87円（出来高概算13億9282万株）で前場の取引を終えている。

前日13日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は67.36ドル安の49693.20ドル、ナスダックは314.14ポイント高の26402.34で取引を終了した。生産者物価指数（PPI）が約3年ぶりとなる大幅な伸びとなったためインフレ警戒感がさらに高まり、寄り付き後、まちまち。半導体のエヌビディアなどハイテクが支え、ナスダックは終日堅調に推移し、連日過去最高値を更新。中盤にかけ、原油価格が下落するとダウも回復し、終盤にかけ下げ幅を縮小した。

米株式市場の動向を横目に、14日の日経平均は8.65円安の63263.46円と反落して取引を開始した。前日の米ナスダック高や半導体株高を背景に、寄り付き後はハイテク株を中心に買いが先行した。特に半導体関連や電子部品関連株への物色が強まったほか、国内では主要企業の3月決算発表が佳境となっており、好決算・好業績銘柄への物色意欲が株価下支え要因となった。前場中盤にかけては先物主導の買いが優勢となり、取引時間中の最高値を上回った。

個別では、アドバンテス＜6857＞、ファナック＜6954＞、TDK＜6762＞、東エレク＜8035＞、キオクシアHD＜285A＞、イビデン＜4062＞、スクリン＜7735＞、村田製＜6981＞、KDDI＜9433＞、ローム＜6963＞、太陽誘電＜6976＞、ルネサス＜6723＞、中外薬＜4519＞、京セラ＜6971＞、信越化＜4063＞などの銘柄が上昇。

一方、ソフトバンクG＜9984＞、ファーストリテ＜9983＞、ソニーG＜6758＞、コナミG＜9766＞、住友不＜8830＞、住友電<5802>、ダイキン<6367>、リクルートHD<6098>、三井不<8801>、第一三共<4568>、三井金属<5706>、大日印<7912>、バンナムHD<7832>、オリンパス<7733>、伊藤忠<8001>などの銘柄が下落。

業種別では、ガラス土石製品、電気機器、パルプ紙などが上昇した一方で、不動産業、その他製品、建設業などが下落した。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約244円押し上げた。同2位はファナック＜6954＞となり、東エレク＜8035＞、TDK＜6762＞、キオクシアHD＜285A＞、イビデン＜4062＞、スクリーンHD＜7735＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約158円押し下げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、ソニーG＜6758＞、コナミG＜9766＞、住友不＜8830＞、住友電工<5802>、ダイキン<6367>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 63448.87(+176.76)

値上がり銘柄数 90(寄与度+938.43)

値下がり銘柄数 133(寄与度-761.67)

変わらず銘柄数 2



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 29305 1015 244.98

＜6954＞ ファナック 8422 742 124.37

＜8035＞ 東エレク 52320 980 98.55

＜6762＞ TDK 3074 157.5 79.20

＜285A＞ キオクシアHD 52590 2090 49.04

＜4062＞ イビデン 17610 550 36.87

＜7735＞ SCREEN 12440 1225 32.85

＜6981＞ 村田製作所 6442 353 28.40

＜9433＞ KDDI 2594 53.5 21.52

＜6976＞ 太陽誘電 7074 530 17.77

＜6963＞ ローム 4513 513 17.20

＜6971＞ 京セラ 2931 49.5 13.27

＜6723＞ ルネサスエレクトロニ 3938 363 12.17

＜4519＞ 中外製薬 7922 117 11.77

<2802> 味の素 5648 165 11.06

＜4063＞ 信越化 7479 62 10.39

<6506> 安川電機 7280 300 10.06

<4507> 塩野義製薬 3055 77 7.74

<5301> 東海カーボン 1550 212 7.11

<7203> トヨタ自動車 2974 34.5 5.78



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 5815 -197 -158.49

＜9983＞ ファーストリテ 71060 -1440 -115.85

＜6758＞ ソニーG 3442 -218 -36.54

＜9766＞ コナミG 19330 -830 -27.82

＜8830＞ 住友不動産 4521 -349 -23.40

<5802> 住友電気工業 12175 -600 -20.11

<6367> ダイキン工業 25205 -575 -19.28

<6098> リクルートHD 7621 -179 -18.00

<8801> 三井不動産 1543 -154.5 -15.54

<4568> 第一三共 2576.5 -149 -14.98

<5706> 三井金属鉱業 50570 -4330 -14.52

<7733> オリンパス 1749.5 -96.5 -12.94

<7912> 大日本印刷 2918.5 -345.5 -11.58

<7832> バンナムHD 3703 -114 -11.46

<4543> テルモ 1912 -38 -10.19

<8001> 伊藤忠商事 2030.5 -58.5 -9.81

<1925> 大和ハウス工業 4508 -269 -9.02

<7974> 任天堂 6873 -268 -8.98

<7011> 三菱重工業 4148 -258 -8.65

<6988> 日東電工 3041 -47 -7.88《CS》