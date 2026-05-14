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出来高変化率ランキング（10時台）～三精テクノ、PALTACなどがランクイン
*10:40JST 出来高変化率ランキング（10時台）～三精テクノ、PALTACなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月14日 10:13 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6357＞ 三精テクノ 193300 52101.46 256.97% 0.2345%
＜8283＞ PALTAC 459100 494829.94 207.85% 0.045%
＜3936＞ グロバルウェ 5676800 251189.4 190.2% -0.0533%
＜3205＞ ダイドリミ 682000 103367.68 189.13% 0.1404%
＜3968＞ セグエ 1878100 185972.12 186.53% -0.1%
＜450A＞ SSSPヘ有 3790 642.908 174.59% 0.0071%
＜3676＞ デジハHD 292500 53214.94 166.52% -0.0736%
＜2540＞ 養命酒 46800 78631.9 147.77% 0.0012%
＜6298＞ ワイエイシイHD 581600 208556.64 146.04% 0.1631%
＜6339＞ 新東工 346200 104415.6 145.63% 0.1491%
＜2247＞ iF500H無 75604 43133.815 129.89% 0.0174%
＜4246＞ DNC 1117700 338169.98 128.92% 0.1674%
＜4889＞ レナサイエンス 773300 829259.24 121.82% 0.2111%
＜1799＞ 第一建設 88300 97377.7 118.39% -0.1575%
＜3932＞ アカツキ 169900 185456.7 113.81% 0.1047%
＜5957＞ 日東精 276300 95438.6 110.12% 0.0025%
＜2013＞ 米高配当 745250 86853.84 108.12% 0.0052%
＜341A＞ トヨコー 103300 79406.26 100.34% 0.0639%
＜3925＞ DS 120000 53402.92 95.27% -0.1028%
＜3939＞ カナミックN 426500 86145.2 93.6% -0.0805%
<4064> カーバイド 116300 143386.86 92.75% 0.0827%
<6284> ASB機械 75300 270814.8 88.05% 0.1526%
<4293> セプテーニHD 1080200 216622.86 85.72% 0.0647%
<4180> Appier 3241800 1738130.14 79.86% 0.1158%
<5463> 丸一管 1143300 955710.02 78.17% 0.2006%
<2236> GXUS配貴 36287 33124.784 77.63% -0.0036%
<5288> アジアパイル 266300 202032.8 76.41% 0.124%
<8920> 東祥 241100 90763.66 69.61% -0.0759%
<3449> テクノフレックス 191300 636359.4 62.42% 0.1319%
<7990> グローブライ 183000 234793.02 60.48% 0.1068%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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