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出来高変化率ランキング（10時台）～三精テクノ、PALTACなどがランクイン

2026年5月14日 10:40

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記事提供元：フィスコ

*10:40JST 出来高変化率ランキング（10時台）～三精テクノ、PALTACなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月14日　10:13　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6357＞ 三精テクノ　　　　 193300 　52101.46　 256.97% 0.2345%
＜8283＞ PALTAC　　　　459100 　494829.94　 207.85% 0.045%
＜3936＞ グロバルウェ　　　　5676800 　251189.4　 190.2% -0.0533%
＜3205＞ ダイドリミ　　　　　682000 　103367.68　 189.13% 0.1404%
＜3968＞ セグエ　　　　　　　1878100 　185972.12　 186.53% -0.1%
＜450A＞ SSSPヘ有　　　　3790 　642.908　 174.59% 0.0071%
＜3676＞ デジハHD　　　　　292500 　53214.94　 166.52% -0.0736%
＜2540＞ 養命酒　　　　　　　46800 　78631.9　 147.77% 0.0012%
＜6298＞ ワイエイシイHD　　581600 　208556.64　 146.04% 0.1631%
＜6339＞ 新東工　　　　　　　346200 　104415.6　 145.63% 0.1491%
＜2247＞ iF500H無　　　75604 　43133.815　 129.89% 0.0174%
＜4246＞ DNC　　　　　　　1117700 　338169.98　 128.92% 0.1674%
＜4889＞ レナサイエンス　　　773300 　829259.24　 121.82% 0.2111%
＜1799＞ 第一建設　　　　　　88300 　97377.7　 118.39% -0.1575%
＜3932＞ アカツキ　　　　　　169900 　185456.7　 113.81% 0.1047%
＜5957＞ 日東精　　　　　　　276300 　95438.6　 110.12% 0.0025%
＜2013＞ 米高配当　　　　　　745250 　86853.84　 108.12% 0.0052%
＜341A＞ トヨコー　　　　　　103300 　79406.26　 100.34% 0.0639%
＜3925＞ DS　　　　　　　　120000 　53402.92　 95.27% -0.1028%
＜3939＞ カナミックN　　　　426500 　86145.2　 93.6% -0.0805%
<4064> カーバイド　　　　　116300 　143386.86　 92.75% 0.0827%
<6284> ASB機械　　　　　75300 　270814.8　 88.05% 0.1526%
<4293> セプテーニHD　　　1080200 　216622.86　 85.72% 0.0647%
<4180> Appier　　　　3241800 　1738130.14　 79.86% 0.1158%
<5463> 丸一管　　　　　　　1143300 　955710.02　 78.17% 0.2006%
<2236> GXUS配貴　　　　36287 　33124.784　 77.63% -0.0036%
<5288> アジアパイル　　　　266300 　202032.8　 76.41% 0.124%
<8920> 東祥　　　　　　　　241100 　90763.66　 69.61% -0.0759%
<3449> テクノフレックス　　191300 　636359.4　 62.42% 0.1319%
<7990> グローブライ　　　　183000 　234793.02　 60.48% 0.1068%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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