*10:01JST 出来高変化率ランキング（9時台）～丸一鋼管、三精テクノなどがランクイン

丸一鋼管＜5463＞がランクイン（9時35分時点）。急伸。前日取引終了後に、26年3月期決算を発表した。営業利益は320億円（前期比39.8％増）。従来予想は315億円だった。27年3月期営業利益は369億円（前期比15.2％増）予想。成長事業の半導体向けBA管の回復などによる利益増などを見込む。同時に、発行済株式数の2.71％にあたる600万株上限の自社株買いを実施すると発表した。取得期間は26年5月14日から27年3月31日まで。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [5月14日 9:35 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6357＞ 三精テクノ 89200 52101.46 167.17% 0.212%

＜3968＞ セグエ 1481200 185972.12 158.26% -0.089%

＜2540＞ 養命酒 46700 78631.9 147.5% 0.0012%

＜3205＞ ダイドリミ 467500 103367.68 141.29% 0.1268%

＜450A＞ SSSPヘ有 2590 642.908 127.12% 0.0071%

＜6298＞ ワイエイシイHD 433100 208556.64 109.14% 0.1483%

＜2247＞ iF500H無 63792 43133.815 108.96% 0.0165%

＜2013＞ 米高配当 744950 86853.84 108.07% 0.0056%

＜3676＞ デジハHD 171700 53214.94 101.22% -0.0932%

＜4246＞ DNC 843000 338169.98 93.93% 0.1662%

＜341A＞ トヨコー 88300 79406.26 82.17% 0.0512%

＜3932＞ アカツキ 125600 185456.7 76.88% 0.0899%

＜2236＞ GXUS配貴 35392 33124.784 74.78% -0.0036%

＜5957＞ 日東精 203100 95438.6 74.15% 0%

＜6339＞ 新東工 183100 104415.6 68.77% 0.1512%

＜4293＞ セプテーニHD 907200 216622.86 65.65% 0.0527%

＜3939＞ カナミックN 331700 86145.2 65.26% -0.0787%

＜6284＞ ASB機械 56800 270814.8 54.26% 0.1123%

＜4064＞ カーバイド 80900 143386.86 52.86% 0.0933%

<3896> 阿波製紙 56800 14283 46.45% -0.0501%

<4180> Appier 2392700 1738130.14 46.41% 0.1418%

<8920> 東祥 191500 90763.66 45.42% -0.0625%

<7187> ジェイリース 108700 94811.44 45.1% 0.0263%

<369A> エータイ 17300 25411.46 43.1% -0.0058%

<1799> 第一建設 44400 97377.7 41.88% -0.1562%

<7508> GセブンHD 73700 68905.86 39.84% 0.0777%

<1473> Oneトピクス 14470 33375.342 39.66% -0.0017%

<5288> アジアパイル 185100 202032.8 38.25% 0.0965%

<1631> NF銀行17 4238 116463.086 36.8% -0.0097%

＜5463＞ 丸一管 782500 955710.02 36.15% 0.1975%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》