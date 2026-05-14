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出来高変化率ランキング（9時台）～丸一鋼管、三精テクノなどがランクイン

2026年5月14日 10:01

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記事提供元：フィスコ

*10:01JST 出来高変化率ランキング（9時台）～丸一鋼管、三精テクノなどがランクイン
丸一鋼管＜5463＞がランクイン（9時35分時点）。急伸。前日取引終了後に、26年3月期決算を発表した。営業利益は320億円（前期比39.8％増）。従来予想は315億円だった。27年3月期営業利益は369億円（前期比15.2％増）予想。成長事業の半導体向けBA管の回復などによる利益増などを見込む。同時に、発行済株式数の2.71％にあたる600万株上限の自社株買いを実施すると発表した。取得期間は26年5月14日から27年3月31日まで。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月14日　9:35　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6357＞ 三精テクノ　　　　 89200 　52101.46　 167.17% 0.212%
＜3968＞ セグエ　　　　　　　1481200 　185972.12　 158.26% -0.089%
＜2540＞ 養命酒　　　　　　　46700 　78631.9　 147.5% 0.0012%
＜3205＞ ダイドリミ　　　　　467500 　103367.68　 141.29% 0.1268%
＜450A＞ SSSPヘ有　　　　2590 　642.908　 127.12% 0.0071%
＜6298＞ ワイエイシイHD　　433100 　208556.64　 109.14% 0.1483%
＜2247＞ iF500H無　　　63792 　43133.815　 108.96% 0.0165%
＜2013＞ 米高配当　　　　　　744950 　86853.84　 108.07% 0.0056%
＜3676＞ デジハHD　　　　　171700 　53214.94　 101.22% -0.0932%
＜4246＞ DNC　　　　　　　843000 　338169.98　 93.93% 0.1662%
＜341A＞ トヨコー　　　　　　88300 　79406.26　 82.17% 0.0512%
＜3932＞ アカツキ　　　　　　125600 　185456.7　 76.88% 0.0899%
＜2236＞ GXUS配貴　　　　35392 　33124.784　 74.78% -0.0036%
＜5957＞ 日東精　　　　　　　203100 　95438.6　 74.15% 0%
＜6339＞ 新東工　　　　　　　183100 　104415.6　 68.77% 0.1512%
＜4293＞ セプテーニHD　　　907200 　216622.86　 65.65% 0.0527%
＜3939＞ カナミックN　　　　331700 　86145.2　 65.26% -0.0787%
＜6284＞ ASB機械　　　　　56800 　270814.8　 54.26% 0.1123%
＜4064＞ カーバイド　　　　　80900 　143386.86　 52.86% 0.0933%
<3896> 阿波製紙　　　　　　56800 　14283　 46.45% -0.0501%
<4180> Appier　　　　2392700 　1738130.14　 46.41% 0.1418%
<8920> 東祥　　　　　　　　191500 　90763.66　 45.42% -0.0625%
<7187> ジェイリース　　　　108700 　94811.44　 45.1% 0.0263%
<369A> エータイ　　　　　　17300 　25411.46　 43.1% -0.0058%
<1799> 第一建設　　　　　　44400 　97377.7　 41.88% -0.1562%
<7508> GセブンHD　　　　73700 　68905.86　 39.84% 0.0777%
<1473> Oneトピクス　　　14470 　33375.342　 39.66% -0.0017%
<5288> アジアパイル　　　　185100 　202032.8　 38.25% 0.0965%
<1631> NF銀行17　　　　4238 　116463.086　 36.8% -0.0097%
＜5463＞ 丸一管　　　　　　　782500 　955710.02　 36.15% 0.1975%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

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