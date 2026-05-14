*09:53JST マイクロアド---米国最大規模のビジネスデータを活用し、海外展開を支援する「シラレル for Global」を提供開始

マイクロアド＜9553＞は14日、BtoB向けマーケティングプロダクト「シラレル」において、海外向け広告配信サービス「シラレル for Global」の提供を開始したと発表した。

まずは日系企業の主要進出先である米国市場を対象とし、大手SNSや動画プラットフォーム、外部ネットワークを通じた高精度な広告配信を展開する。

同サービスでは、オンラインとオフラインデータを統合した全米最大級のビジネスデータベースと連携し、2.8億人超のビジネスパーソン情報を活用する。企業名や業種、役職に加え、売上規模、従業員数、上場有無など詳細な企業属性を指定したターゲティングが可能で、決裁権者や高度専門人材など親和性の高いユーザーへの広告配信を実現する。米国の厳格なデータプライバシー基準にも対応する。

背景には、日系企業のグローバル展開加速に伴い、広大な米国市場で展示会や対面営業のみでは全米規模のリーチ確保が難しくなっていることがある。加えて、多様な文化背景によりマス広告の費用対効果が不透明化し、広告配信コスト上昇も課題となっていた。

活用例としては、化学メーカーによる高機能材料の認知拡大に向けた展示会集客支援や、電子部品メーカーによるエンジニア採用向けプロモーションなどを想定する。

今後は市場ニーズに応じ、アジアや欧州を含む他地域への展開拡大も進め、日系企業のグローバルマーケティングにおける課題解決に貢献していくとしている。《KT》